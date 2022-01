Fußball-Bezirksligist SC Frintrop sorgt auf dem Transfermarkt für Furore und holt einen früheren Regionalliga-Spieler. Es ist der elfte Winter-Zugang der Essener.

In der Bezirksliga Gruppe drei rangiert der SC Frintrop nach der Hinrunde auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Für die Mission Klassenerhalt war Frintrop auf dem Transfermarkt sehr aktiv und konnte bis Mitte Januar bereits zehn Winter-Zugänge präsentieren.

Dabei legte Trainer Kevin Voss Wert darauf, dass alle Mannschaftsteile bestmöglich verstärkt werden. Denn: Nach 14 Liga-Partien hat der Essener Klub die zweitwenigsten Tore geschossen und stellt gleichzeitig mit 46 Gegentreffern die Schießbude der Liga. An den entsprechenden Stellschrauben wollte der Coach in der Winterpause drehen.

Wie RevierSport erfuhr, hat der Bezirksligist die Transferplanungen mit einer letzten Verpflichtung endgültig abgeschlossen und sich die Dienste von Milko Trisic gesichert. Der Angreifer, der am 22. Januar seinen 35. Geburtstag feierte, hatte eigentlich 2018 seine Karriere beendet, wird aber im Abstiegskampf reaktiviert und könnte ein entscheidender Faktor auf dem Weg zum Liga-Verbleib werden.

Während seiner Karriere bestritt der Bosnier für den FC Schalke 04 II, Wuppertaler SV, die SG Wattenscheid 09 und SSVg Velbert 114 Regionalliga-Spiele (13 Tore, sieben Vorlagen) – eine beeindruckende Vita.

Bei der Zweitvertretung der Knappen spielte der 35-Jährige einst mit dem heutigen Schalke-Kapitän Danny Latza zusammen. Auch in der Oberliga stellte er seine Qualitäten unter Beweis und war in 85 Partien an 36 Treffern (24 Tore, zwölf Vorlagen) direkt beteiligt. Vor seinem ursprünglichen Karriereende 2018 stand Trisic, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, zuletzt beim Westfalenligisten TuS Hordel unter Vertrag.

Frintrop-Trainer Voss bestätigte den Coup auf Nachfrage: "Milko ist ein sehr erfahrener Spieler, der unser Offensivspiel deutlich bereichern wird und auch den jungen Akteuren viele Tipps geben kann. Milko ist technisch gut, sehr athletisch und hat einen starken Abschluss. Wir freuen uns, dass er uns verstärken wird und gehen zuversichtlich in die kommenden Monate."

Zum Rückrunden-Auftakt gastiert der SCF am 06. März beim unangefochtenen und ungeschlagenen Spitzenreiter Adler Union Frintrop – ein Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen. Beide Teams trennen 30 Punkte.