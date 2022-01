BL NR 7: DJK Katernberg - Mit Platz fünf noch nicht zufrieden

Die DJK Katernberg 1919 belegt nach der Hinrunde in der Bezirksliga Niederrhein 7 den fünften Tabellenplatz. Noch zu wenig, gemessen an den eigenen Ambitionen.

Geht es nach den eigenen Ansprüchen, will Katernberg-Trainer Sascha Fischer mit seiner Mannschaft am Ende der Saison noch weiter oben stehen als Rang fünf. Bei RevierSport zieht der Coach eine Bilanz zur Hinrunde des Bezirksligisten und erklärt, was ihn am meisten geärgert hat.

Fischer über das sportliche Fazit nach der Hinrunde mit Platz fünf

„Grundsätzlich ist Platz fünf keine schlechte Platzierung. Trotzdem ist meiner Meinung nach mit diesem Kader noch mehr drin. Wir hatten in den letzten Wochen unheimliches Verletzungspech und somit personelle Engpässe. Beim letzten Spiel gegen Heisingen haben wir es noch nicht einmal geschafft, elf Spieler auf den Platz zu stellen. Das war sehr ärgerlich. Wir hatten vor der Saison das Ziel, noch weiter oben zu stehen als aktuell. Das traue ich uns auch weiterhin zu, wichtig wird sein, dass wir in der Rückrunde wieder mehr Spieler zu Verfügung haben. Aber aufgrund der Situation in den letzten Wochen geht man schon mit einem eher unguten Gefühl in die Winterpause.“

…über die Planungen für die Winterpause und mögliche Transfers

„Wir werden das Training im neuen Jahr am 17. Januar aufnehmen. Ich hoffe sehr, dass sich unsere personelle Situation dann wieder etwas entspannt hat. Natürlich sind auch schon einige Testspiele in Planung. Was mögliche Neuzugänge angeht, beobachten wir zumindest den Markt und sehen, ob sich was realisieren lässt. Man darf aber nicht vergessen, dass wir auch so schon einen qualitativ hochwertigen Kader haben, wenn alle Spieler fit sind.

…über die Ziele und Ambitionen für das Jahr 2022

„Wir haben vor der Saison das Ziel ausgegeben oben mitzuspielen. Daran hat sich jetzt nach der Hinrunde auch nichts geändert. Platz fünf reicht uns mit dem Kader eigentlich nicht. Wir haben einen 23-Mann-Kader mit großer Qualität. Klar, bei unserer Situation in den letzten Wochen wäre wohl ein 30-Mann-Kader noch besser gewesen, aber das ist nicht realistisch. Ich glaube absolut an die Spieler. Wenn unser Kader in der Rückrunde wieder konstant vollzählig ist, traue ich uns auf jeden Fall noch den Sprung unter die ersten Drei zu. Darauf werden wir im nächsten Jahr auch hinarbeiten.