Mittelrheinpokal: Düren und Viktoria Köln siegen knapp gegen Bezirks- und Landesligisten

Zwei Teams stehen im Mittelrhein-Pokal bereits im Viertelfinale. Die anderen sechs Partien finden am Wochenende statt.

Die ersten beiden Partien im Mittelrheinpokal-Achtelfinale sind gespielt. Und die beiden Favoriten konnten sich durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen.

Zum einen schlug der Regionalligist 1. FC Düren den Bezirksligisten SV Germania Eicherscheid mit 2:0. Bis zur Pause konnte der Underdog ein 0:0 halten, dann trafen Yannik Schlößer und Kevin Goden für den Favoriten.

Auch Drittligist Viktoria Köln hatte Mühe mit dem Landesligisten FC Pesch. Am Ende stand ein 3:1 für die Viktoria. Valdrin Mustafa (2) und Stefano Russo per Elfmeter trafen für die Kölner, für Pesch konnte Marcel Dawidowski auf 1:2 verkürzen. Erst in der 89. Minute traf die Viktoria zum beruhigenden 3:1.

Kölns Trainer Olaf Janßen betonte nach dem Spiel: "Wir wussten vorher was uns erwartet mit den erschwerten Bedingungen mit dem Flutlicht, dem engen Platz und einem hochmotivierten Gegner. Mit der Einstellung in der 1. Halbzeit war ich sehr zufrieden und die Jungs haben gar nichts zugelassen. In der 2. Halbzeit ist das Spiel ein bisschen gekippt und der Gegner ist All-In gegangen. Mit dem verschossenen Elfmeter und dem darauffolgenden Elfmeter-Tor hätte es nochmal eng werden können. Am Ende haben wir es mit einem 3:1 klar gemacht und das zählt an einem Pokalabend.“

In der 3. Liga geht es für Viktoria Köln gegen Schlusslicht Freiburg II weiter (Sonntag, 19:30 Uhr). Düren ist in der Regionalliga bereits in der Winterpause.

Das Achtelfinale in der Übersicht

Mittwoch, 13. Dezember 2023

FC Pesch - Viktoria Köln 1:3

SV Germania Eicherscheid - 1. FC Düren 0:2

Samstag, 16. Dezember 2023

SV Eilendorf - Bonner SC 13:30 Uhr

SV Bergfried Leverkusen - Fortuna Köln 14 Uhr

Sportvereinigung Deutz 05 - SV Eintracht Hohkeppel 15:30 Uhr

FC Wegberg-Beeck - Alemannia Aachen 15:30 Uhr

Sonntag, 17. Dezember 2023, 14 Uhr

Siegburger SV 04 - Borussia Freialdenhoven

TuS Chlodwig Zülpich 1896 - TuS Blau-Weiß Königsdorf