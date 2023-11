Frauen: Hattrick! Jada Asamoah auf den Spuren von Papa Gerald

Bei den Männer-Profis gibt es derzeit nicht viel zu lachen für den FC Schalke 04. Das sieht bei den Frauen ganz anders aus. Dazu trägt auch die Tochter einer S04-Legende bei.

Der Frauenfußball hat in den vergangenen Jahren in Deutschland eine enorme Entwicklung genommen. Auch der FC Schalke 04 hat sich vor gut drei Jahren entschieden, wieder eine Frauenfußballabteilung im Verein zu installieren.

Die gab es bis 1987 schon einmal. Inzwischen bietet der S04 neben den zwei Seniorenmannschaften "Team Blau" und "Team Weiß" auch vier Nachwuchsteams an. Neben der U11 sind das eine U13-Mannschaft, eine U17-Mannschaft und die U21.

Schalke hatte sich damals gegen die Übernahme einer hochklassig spielenden Mannschaft entschieden. Die beiden Seniorenteams starteten entsprechend ganz unten in der Kreislga. Inzwischen spielt das nun als Team I fingierende Team in der Landesliga und fühhrt dort die Tabelle an. Team II spielt in der Bezirksliga oben mit.

Und auch im Unterbau geht es mächtig voran. Während die U21 in dieser Saison in der Kreisliga A noch nicht so erfolgreich ist, steht die U17 nach neun Siegen in neun Spielen und 53:3 Toren in der Bezirksliga unangefochten auf dem ersten Platz. Das Auswärtsspiel an diesem Wochenende bei der DJK Wattenscheid wurde abgesagt, davor gab es zuletzt ein 14:0 gegen Rot-Weiß Unna.

Und dabei fiel ein Name besonders auf. Denn Jada Asamoah, die Tochter von S04-Legende Gerald Asamoah, spielt für die U17 und erzielte gegen Unna einen Hattrick für die Königsblauen. Kurz vor der Halbzeit eingewechselt, traf die 16-Jährige Stürmerin im zweiten Durchgang noch dreimal für die Knappen. Erfolgreichste Torschützin war sie damit aber nicht.

Jaimy-Lee Merfeld traf sogar insgesamt sechsmal. Zudem war Chiara Cewstaro zweimal erfolgreich. Elena Schenke, Denise Strickling und Sude Kart erzielten jeweils einen Treffer.

Papa Gerald Asamoah dürfte mächtig stolz auf seine Tochter sein, die das Stürmer-Gen von ihrem berühmten Vater geerbt zu haben scheint.