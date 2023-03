Übersicht: Der Samstag bei RevierSport

Für die Revierklubs stehen wichtige Spiele auf dem Programm, der Abstiegskampf in der Regionalliga West spitzt sich zu. Das sind die Spiele des Tages.

Der Frühling kommt langsam in Deutschland an und bringt bestes Fußballwetter mit sich. Das erwartet euch am heutigen Samstag bei RevierSport.

Für Drittligist Rot-Weiss Essen geht es am 28. Spieltag der 3. Liga im Saarland um die nächsten wichtigen Zähler. Beim 1. FC Saarbrücken ist die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski ab 14 Uhr gefordert. Auch der MSV Duisburg ist zeitgleich im Einsatz und empfängt im heimischen Stadion den SC Verl.

In der Bundesliga bekommt es der VfL Bochum mit Spitzenteam RB Leipzig zu tun, der direkte Konkurrent um den Klassenerhalt Schalke 04 will die gute Form der letzten Wochen auch beim Gastspiel beim FC Augsburg abrufen (beide 15.30 Uhr). Am Abend ist dann der nächste Revierklub im Einsatz: Borussia Dortmund will nach dem Remis im Derby ab 18.30 Uhr gegen den 1. FC Köln zumindest über Nacht an die Tabellenspitze springen.

Die Regionalliga West geht mit neun Partien in den Samstag. Da Preußen Münster vorneweg marschiert, ist vor allem der Abstiegskampf interessant. Beinahe die halbe Liga ist noch gefährdet und will die Ausgangslage vor dem Saisonendspurt verbessern. Unter anderem spielt der 1. FC Düren gegen Rot-Weiß Oberhausen, Rot Weiss Ahlen empfängt den SV Lippstadt. Zum Abschluss empfängt die SG Wattenscheid dann ab 16 Uhr den 1. FC Köln II zum Kellerduell.

In der Oberliga Niederrhein findet am Samstag nur eine einzige Partie statt. Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen empfängt um 18 Uhr den SC St. Tönis im Grotenburg-Stadion. Aktuell rangieren die Krefelder auf dem fünften Tabellenplatz. Der Aufstieg ist bereits abgehakt, aber zumindest die Vize-Meisterschaft ist noch möglich.

Alle Spiele von heute in der Übersicht: