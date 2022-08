Der TSV Marl-Hüls und die Bürgerinitiative der Stadt Marl setzen sich für den Erhalt des altehrwürdigen Jahnstadions ein. Ein Investor möchte das Stadion abreißen.

Der TSV Marl-Hüls kämpft um den Verbleib seiner alten Wirkungsstätte. Das im Jahr 1964 erbaute Jahnstadion sollte eine ursprünglich eine Kapazität von 35.000 Zuschauern fassen, letztendlich wurden es 25.000. Es diente durch seine Bauweise als eine Art Vorläufer für das Olympiastadion in München. Nach Aussagen der Bürgerinitiative zum Erhalt des Jahnstadions halten Denkmalbehörden das Stadion und die Tribüne ebenfalls für schützenswert.

„Seit 2017 setzen wir uns dafür ein, dass das alte Jahnstadion, in dem der TSV Marl-Hüls spielte, nicht einer Bebauung für luxuriösen Wohnungsbau weichen muss. Zudem sollen mehr als 300 alte Buchen für das Bauvorhaben gefällt werden. Mit unseren Bemühungen haben wir nun möglicherweise und hoffentlich Erfolg", erklärte Rudolf Pohlmann von der Bürgerinitiative. Am Donnerstag, den 01.09.2022 tagt zu diesem Thema der Rat der Stadt Marl.

Vor der kommenden Tagung rechnet sich die Initiative jedoch durchaus Chancen aus, dass das Jahnstadion da bleibt, wo es ist: „Es ist ein wunderschönes, leider vernachlässigtes Stadion. Nun aber steigen die Chancen, dieses Stadion wieder zukunftsfähig zu machen, obwohl gerade in diesem Moment der Investor mit seinen Vorstellungen versucht, den Rat für sich zu beeinflussen.”

TSV Marl-Hüls - Ein Verein mit großer Tradition

Zwar spielt der TSV Marl-Hüls schon seit langer Zeit keine tragende Rolle mehr im deutschen Fußball, dennoch kann der Verein auf eine ruhmreiche Tradition zurückblicken. Bereits im Jahr 1912 bildeten sich die zwei Stammvereine des TSV Marl-Hüls. Ein Insolvenzverfahren aus dem Jahr 2019 führte zur Auflösung des Vereins, der sich postwendend als TSV Marl-Hüls 2019 neu gründete

Bei der Gründung der Bundesliga im Jahr 1962 hatte der TSV die Chance, eines der ersten Gründungsmitglieder zu werden, jedoch ging die Mannschaft letztendlich in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, der damaligen Regionalliga West, an den Start. In seiner Vergangenheit spielte Klub unter anderem gegen Vereine wie den FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen.

Des Weiteren war der TSV Marl-Hüls im Jahr 1954 Deutscher Amateurmeister und 1972 Deutscher Vize-Amateurmeister und begrüßte im Lauf seiner Vereinsgeschichte beispielsweise Fußballer wie Jupp Heynckes, Günter Netzer und Herbert „Hacki” Wimmer im altehrwürdigen Jahnstadion in Marl.