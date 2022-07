Schalke: Warum das DFB-Pokalspiel eine Minute später begann

Der FC Schalke 04 hat heute in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bremer SV gespielt. Die Anstoßzeit war ungewöhnlich.

An diesem Sonntag war der FC Schalke 04 im DFB-Pokal gefordert. Beim Regionalligisten Bremer SV zählte für den Bundesliga-Aufsteiger nur das Weiterkommen und das gelang dem Favoriten auch problemlos. Schalke gewann mit 5:0 (4:0). Die Schalker müssen sich bei ihrem ersten Pflichtspiel der neuen Saison mit einigen ungewöhnlichen Umständen auseinandersetzen.

Nach dem Spiel werden die Schalke-Profis auf eine warme Dusche verzichten müssen. Wegen der Energiekrise ist die Warmwasserbereitung in allen Oldenburger Sportanlagen während der Sommerferien abgestellt. So auch im Oldenburger Marschweg-Stadion. Dort findet die Partie gegen den Bremer SV nämlich statt.

Schalke gegen den Bremer SV in Oldenburg um 13:01 Uhr

Fragen hat vor dem Spiel auch die Anstoßzeit aufgeworfen. Das Schalke-Spiel beim Bremer SV wird um 13:01 Uhr angepfiffen. Die Verspätung betrifft jedoch nicht nur die Schalker Profis. Im Rahmen einer DFB-Aktion zum Umwelt- und Klimaschutz werden alle Erstrundenspiele im DFB-Pokal an diesem Wochenende eine Minute später angepfiffen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund dazu erklärte, solle die Zeit für Lautsprecherdurchsagen zum Thema Klimaschutz genutzt werden. Den Anfang machten bereits die vier Partien an diesem Freitagabend. Sie wurden erst um 18.01 Uhr beziehungsweise 20.46 Uhr angepfiffen.

Rodrigo Zalazar (2.), der starke Dominick Drexler (12., 33.) und ein Eigentor von Sebastian Kmiec (39.) brachten den fünfmaligen Pokalsieger Schalke 04, der mit sieben Sommerzugängen von Beginn an auflief, schon in der ersten Halbzeit auf Kurs. Nach der Pause erhöhte Marcin Kaminski (83.). Sebastian Polter (5.) scheiterte zudem mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter am stark reagierenden Bremer Torwart Malte Seemann. (fs mit dpa)