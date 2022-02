Ex-Schalker: Max Meyer wird in Conference League zum tragischen Helden

Bitterer Abend für Ex-Schalker Max Meyer. Er verschoss den entscheidenden Elfmeter für seinen neuen Klub FC Midtjylland.

Seinen Start beim FC Midtjylland hat sich Max Meyer sicherlich ganz anders vorgestellt. Ende Januar wechselte Meyer auf Leihbasis von Fenerbahce Istanbul zum dänischen Erstligisten. Am Donnerstagabend spielte Meyer in der Playoff-Runde der Conference League bei PAOK Saloniki um den Einzug in das Achtelfinale. Das Hinspiel hatten die Dänen 1:0 gewonnen und somit eine gute Ausgangsbasis.

Doch im Hexenkessel von Thessaloniki sorgten Andrija Zivkovic und der ehemalige Wolfsburger Vieirinha bereits nach einer halben Stunde für eine 2:0-Führung, die das Ausscheiden der Dänen bedeutet hätte. Zur Halbzeit reagiert der Gäste-Trainer deshalb und brachte unter anderem Meyer auf den Platz. Und das sollte sich lohnen: In der 80. Minute legte der 26-Jährige den 2:1-Anschlusstreffer von Daniel Hoegh auf. Bei diesem Treffer blieb es, so dass es - aufgrund der Abschaffungs der Auswärtstorregel - in die Verlängerung ging. Hier passierte nichts mehr.

Meyer scheitert vom Elfmeterpunkt

Es ging also ins Elfmeterschießen. Meyer zeigte Selbstvertrauen - der Ex-Schalker trat als erster Schütze für seine Mannschaft an. Aber Meyer verschoss - und weil Saloniki danach alle Elfmeter verwandeln konnte, musste Midtjylland trotz der guten Ausgangslage aus dem Hinspiel schon jetzt die Segel streichen. Für Meyer kommen in dieser Saison also keine weiteren international Einsätze dazu. In der dänischen Superligaen feierte der Winter-Neuzugang am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Niederlage gegen Aalborg BK sein Liga-Debüt, durch das Ergebnis rutschte seine Mannschaft auf den zweiten Platz der Tabelle ab. Götze steht mit Eindhoven im Achtelfinale

Weiterhin in der Conference League vertreten ist dagegen die PSV Eindhoven mit Mario Götze. Bei Maccabi Tel Aviv reichte der Mannschaft von Roger Schmidt ein 1:1, nachdem das Hinspiel in Eindhoven 1:0 gewonnen werden konnte. Götze spielte 90 Minuten durch, auch Philipp Max stand durchgehend auf dem Platz. Das Achtelfinale der Conference League wird an diesem Freitag ab 13 Uhr ausgelost.