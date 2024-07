Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat sein Heimtrikot für die kommende Saison 2024/2025 präsentiert. Nicht alle Fans sind angetan.

Am Freitagnachmittag war es so weit: Rot-Weiss Essen enthüllte das neue Heimtrikot zur Saison 2024/2025.

Während die Spieler das neue Leibchen Fans und Pressevertretern bei der gemeinsam mit der Fan- und Förderabteilung (FFA) organisierten Saisoneröffnung live im Stadion Essen vorstellten, veröffentlichte RWE zeitgleich ein passendes Promotion Video in den Sozialen Netzwerken unter dem Motto "All Red".

Darin zeigte der Klub die natürlich ausschließlich positiven Reaktionen einiger Akteure auf das neue Trikot, das, wie der Name bereits suggeriert, diese Saison komplett im RWE-Rot gehalten ist. Das gilt sowohl für das Oberteil sowie die Hosen und die Stutzen. Keeper Jakob Golz war im Werbe-Clip sogar so sehr angetan, dass er Trainer Christoph Dabrowksi scherzhaft fragte, ob er in der kommenden Saison auf der Sechs auflaufen dürfe, um das neue Jako-Feldspieler-Trikot und nicht den Torwartdress tragen zu können.





Der Klub beschreibt das Design wie folgt: "Das gemeinsam mit Ausrüster JAKO und der rot-weissen Kreativagentur Altobelli entworfene Dress folgt dem Motto „All Red“. So besteht das Grunddesign aus dem RWE-Rot, das von geometrischen Formen in Bordeaux-Rot überlagert wird. Ein ebenfalls in Rot gehaltener, vertikal verlaufender Streifen unterbricht diese Optik. Auch das RWE-Logo, untypisch in der Mitte des Trikots platziert, passt sich dem Gesamt-Erscheinungsbild an."

Das neue RWE-Heimtrikot

Weitere Bilder des RWE-Trikots gibt es hier.

Um das Design abzurunden, hat sich Hauptsponsor ifm darüber hinaus dazu entschieden, die Farbe seines Logos anzupassen und das ifm-Zeichen in dieser Saison in Weiß zu präsentieren. So mache das Heim-Trikot 2024/25 dem Namen Rot-Weiss Essen alle Ehre!

Rot-Weiss Essen: RWE-Wappen kaum zu sehen, Ärger bei einigen Fans

Das neue Design kommt aber nicht bei jedem gut an. Denn das Logo von Rot-Weiss Essen ist, im Gegensatz zum Sponsor, nur sehr schlecht zu erkennen. Dadurch, dass es auf rotem Grund in Rot und der Ifm-Schriftzug in Weiß gehalten ist, sticht Letzterer zuerst ins Auge.

"Das Wappen muss Rot-Weiss! Kann man ja überhaupt nicht als Trikot erkennen..", sagte User @kickersHL auf X. "Sieht aus wie ein IFM Souvenir Shirt", beschwerte sich sogar @DimaBauer2BW.

@Chr1Bee half kurzer Hand per Fotomontage nach: "Warum nicht so???? ALLE wären happy".









Rot-Weiss Essen: Neues Trikot wird erst Ende August verschickt

Das neue RWE-Trikot wird ab dem 22. Juli zum Preis von 84,95 Euro (Kindergrößen 69,95 Euro) im RWE-Onlineshop vorbestellbar sein - der Versand erfolgt aus logistischen Gründen erst Ende August. Sieben Tage später wird die neue Arbeitskleidigung erstmals in Aktion sein. Dann trifft das Team von Christoph Dabrowski im Testspiel auf Doublesieger Bayer 04 Leverkusen (26.7., 19 Uhr).