Der Umbruch bei Dynamo Dresden fällt wohl größer als geplant aus. Zwei Stammspieler sind bereits weg.

Nach Stefan Drljaca, der Nummer eins der SG Dynamo Dresden, verlässt mit Paul Will ein weiterer Stammspieler die Sachsen:

Während es Torwart Drljaca aus der 3. Liga in die 1. Bundesliga zum VfB Stuttgart zieht, wechselt Mittelfeldspieler Will in die 2. Liga zum Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98.

"Ich freue mich auf Paul und seine Qualitäten, die er mitbringt. Er ist ein strategisch denkender Sechser, der sich mit seiner Mentalität voll für sein Team einbringt. In den vergangenen Jahren war er in Dresden unangefochtener Stammspieler und hat dort neben viel Spielerfahrung auch schon Zweitliga-Luft gesammelt", sagt Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht.

"Als gebürtiger Hesse habe ich die Entwicklung der Lilien in den vergangenen Jahren definitiv verfolgt. Mir hat imponiert, wie sich der Verein Stück für Stück in der zweiten Liga etabliert hat und dann sogar in die Bundesliga aufgestiegen ist. Auch den großen Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft in der vergangenen Saison habe ich aus der Ferne registriert. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Darmstadt, die Vorbereitung mit meinem neuen Team und dann besonders die Heimspiele", ergänzt der 25-jährige Will.

Will wurde in der Jugend der TSG Wieseck und des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, ehe er sich 2018 dem FC Bayern München anschloss. Für die U23 des Rekordmeisters lief der in Biedenkopf geborene Spieler in 40 Spielen auf. Im Sommer 2020 wechselte er zur SG Dynamo Dresden, mit der er im ersten sofort den Zweitliga-Aufstieg schaffte und in der Folgesaison in 23 Partien im deutschen Unterhaus auf dem Feld stand. Insgesamt war Will für die SGD in 129 Pflichtspielen aktiv. In der abgelaufenen Saison bestritt will 37 von 38 möglichen Drittliga-Begegnungen.

Will ist nach Luca Marseiler (Viktoria Köln) und Fynn Lakenmacher (1860 München) der dritte Darmstadt-Zugang aus der 3. Liga.