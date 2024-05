Der FC Energie Cottbus hat den Drittliga-Aufstieg mit dem Sieg im Brandenburger Landespokal gekrönt. Für einen FCE-Profi war es das letzte Spiel der Karriere.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga mit dem FC Energie Cottbus und dem 3:1-Sieg gegen den SV Babelsberg im Landespokal von Brandenburg hat Jonas Hildebrandt mit gerade einmal 27 Jahren seine Fußball-Karriere beendet.

Der FC Energie Cottbus verliert mit Hildebrandt einen Führungsspieler seiner Aufstiegsmannschaft und gewinnt zugleich einen hochmotivierten, innovativen und hungrigen Co-Trainer für die kommenden Aufgaben in der 3. Liga dazu. Darauf verständigten sich der Mittelfeldspieler und die Verantwortlichen des Vereins in den zurückliegenden Wochen.

Der frühere Cottbuser Nachwuchsspieler war im Sommer 2021 von Rot-Weiss Essen (22 Spiele, kein Tor, keine Vorlage) zum FC Energie zurückgekehrt. Hildebrandt blickt auf insgesamt 113 Pflichtspiele für den FC Energie zurück. Er erzielte dabei beachtliche 23 Tore.

"Ich habe mich schon lange mit dem Thema befasst, mich persönlich verändern zu wollen. Es war auch tatsächlich so, dass ich vor meiner Rückkehr nach Cottbus mit dem Gedanken gespielt hatte, gänzlich mit dem Fußball aufzuhören. Unser Club, der Trainer und alle hier Verantwortlichen haben mir wieder ein sportliches Zuhause gegeben, so dass der Spaß am Fußall wieder zurückgekehrt ist. Wir haben hier alle gemeinsam so viel erreicht und unseren FC Energie zurück in den Profifußball gebracht. Dorthin wo er hingehört", sagte Hildebrandt.

Der aus Frankfurt an der Oder stammende zukünftige Cottbuser Co-Trainer ergänzte: "Es ist jetzt ein Punkt gekommen, an dem es am schönsten ist, um diesen Schritt für mich ganz persönlich zu gehen. Dass mir der Verein dafür hier diese Perspektive bietet, um künftig ein Teil des Trainerteams zu sein, das ist nicht selbstverständlich und eine wundervolle Aufgabe, die ich mit allem, was ich dazu beitragen kann angehen möchte. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderungen sowie neue Blickwinkel und bedanke mich vor allem bei unseren Fans für den unglaublichen Support in den vergangenen drei Jahren. Das war einfach großartig!"