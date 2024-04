Im Abstiegskampf der 3. Liga lässt der Hallesche FC nichts unversucht. Nun werden gleich drei im Winter degradierte Spieler für den Endspurt reaktiviert.

Kurz und knapp teilte der Hallesche FC auf seiner Internetseite mit, dass drei altbekannte und doch neue Gesichter wieder zur ersten Mannschaft stoßen werden: "Nach gründlicher Überprüfung und intensiven Gesprächen mit Andor Bolyki, Henry Crosthwaite und Jordi Wegmann wurde intern beschlossen, sie wieder am Mannschaftstraining teilnehmen zu lassen."

Weiter heißt es: "Die Entscheidung, die genannten Spieler, die sich bislang im NLZ fit gehalten haben, zurückzuholen, unterstreicht das Vertrauen in ihre Bereitschaft, sich für den Saisonendspurt voll und ganz für das Team einzusetzen. Der Verein ist der festen Überzeugung, dass sie die Gelegenheit nutzen werden, sich zu zeigen und im Sinne des Halleschen FC zu handeln. Während Jordi Wegmann aufgrund eines Probetrainings, welches im Vorfeld bereits länger geplant war, erst am Donnerstag zur Mannschaft stößt, starten Andor und Herny direkt am Dienstag, zur 11-Uhr-Einheit."

Im Winter hatte die sportliche Führung unter dem damaligen Trainer Sreto Ristic das Trio zusammen mit Patrick Hasenhüttl, der mittlerweile Co-Trainer beim Bundesligisten VfL Wolfsburg ist, aussortiert. Eine Rückkehr gab es auch unter neuem Personal, etwa Cheftrainer Stefan Reisinger, nicht - bis jetzt.

"Wir wollen alle Kräfte mobilisieren. Die drei Spieler stehen bei uns unter Vertrag, daher möchte ich mir im Training einen Eindruck von ihnen verschaffen und sehen, ob sie uns im Saisonendspurt weiterhelfen können", sagte der ehemalige Spieler von Fortuna Düsseldorf.

Die Abstiegsnot der Hallenser ist groß. Am Wochenende sendete das Team, das aktuell auf dem 17. Tabellenplatz steht, aber ein wichtiges Lebenszeichen. Zu Hause rang der HFC den SC Verl mit 1:0 nieder und steht nun nur noch drei Punkte hinter Waldhof Mannheim, die mit 0:2 gegen Rot-Weiss Essen verloren haben. Das rettende Ufer ist für den Halleschen FC wieder in greifbare Nähe gerückt.

Als Nächstes steht für die Hallenser am Samstag, 27. April, 14 Uhr, das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken an.