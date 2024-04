Die Zweitvertretung des SC Freiburg steht als erster Absteiger aus der 3. Liga fest. Zur neuen Saison wird auch ein neuer Trainer gesucht.

Nach der 0:2-Niederlage beim SC Preußen Münster steht der erste Absteiger aus der 3. Liga fest: der SC Freiburg II muss in der Saison 2024/2025 wieder in der Regionalliga Südwest ran.

Nach 34 Spielen und gerade einmal 24 Punkten sind die Talente der Breisgauer nicht mehr zu retten. Vier Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand der Freiburger Zweitvertretung auf das rettende Ufer satte 14 Zähler. Nach drei Jahren in Liga drei geht es zurück in die 4. Liga.

"Wir hatten die Thematik in den letzten Wochen immer auf dem Schirm. Wir wollten ein gutes Spiel machen, wuchtig dagegenhalten. Was die Wucht anbelangt, ist uns das nicht gelungen. Auch was die Intensität und die Basics angeht, war Münster besser und hat verdient gewonnen. Dass dieser Tag irgendwann kommt, wussten wir. Jetzt ist es so. Natürlich ist jeder enttäuscht. Wir haben in den letzten Wochen viele ordentliche Spiele gemacht, aber die Vorrunde mit neun Punkten war in der Summe zu wenig", sagte Thomas Stamm, Freiburg-II-Trainer, nach der Pleite in Münster.

Stamm, der seit dem 1. Juli 2015 für den Sport-Club aus Freiburg arbeitet, wird den Bundesliga-Klub am Saisonende verlassen. Das steht bereits fest. Der 41-jährige Fußballlehrer wurde zuletzt schon mit anderen Klubs, wie zum Beispiel Zweitligist Hertha BSC in Verbindung gebracht.

SC Freiburg: Neuer U23-Trainer führte einst die Viktoria nach oben

Die Hauptstadt Berlin ist ein gutes Stichwort, was den möglichen Stamm-Nachfolger bei der U23 des SCF betrifft. Denn wie der "Kicker" berichtet, soll Benedetto Muzzicato ab dem 1. Juli die Freiburger trainieren. Eine offizielle Bestätigung liegt noch nicht vor.

Der 45-Jährige war zuletzt - vom 1. Juli 2019 bis 20. Februar 2022 - für den FC Viktoria Berlin verantwortlich. Er führte den Klub in die 3. Liga und wurde dann im Abstiegskampf entlassen. Farat Toku übernahm, Viktoria stieg trotzdem ab.

Seit mehr als zwei Jahren wartet der gebürtige Italiener, der in Bremerhaven groß wurde, auf seine nächste Chance. Vor Viktoria Berlin trainierte er Klubs wie BSV Schwarz-Weiß Rehden, TB Uphusen, FC Oberneuland und war auch in der Saison 2014/2015 im NLZ des SV Werder Bremen tätig. Nun wird er wohl in ein Nachwuchsleistungszentrum zurückkehren - in das des SC Freiburg.