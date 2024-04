Preußen Münster: Niemeyer zu Werder Bremen? Der Klub bezieht Stellung

Preußen Münster ordnet alles dem sportlichen Erfolg unter. Der Durchmarsch in die 2. Bundesliga ist noch drin. Daher gibt es zu Spekulationen um Peter Niemeyer ein Statement, mehr nicht.

Der SC Preußen Münster spielt als Aufsteiger eine tolle Saison in der 3. Liga. Noch ist der Durchmarsch möglich, trotz der Heimniederlage zuletzt gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg.

Daher kann der Klub auch keine Unruhe gebrauchen. Die kam zustande, weil die "BILD" berichtete, dass Geschäftsführer Peter Niemeyer im Sommer zum SV Werder Bremen wechseln soll. Dort würde er auf den Leiter Lizenzbereich, Clemens Fritz, folgen. Der soll zum Chef des Profibereiches aufsteigen.

Ein Wechsel, der auch aufgrund seiner Bremer Vergangenheit und der Erfolge, die er in Münster zu verantworten hat, Sinn ergeben würde. Am Montag meldete sich nun der Klub zu Wort. In einer Mitteilung heißt es: "Die Gremien des SC Preußen Münster haben die Medienveröffentlichungen, die in Bezug auf eine mögliche Einigung zwischen Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer und dem SV Werder Bremen erschienen sind, zur Kenntnis genommen. Der SC Preußen Münster stellt aber klar: In der Vergangenheit und aktuell besteht ein intensiver Austausch zwischen Peter Niemeyer und dem SC Preußen, der auf großem gegenseitigem Vertrauen beruht."

Daher hätte Niemeyer seine Vorgesetzten immer in Kenntnis gesetzt, wenn es Anfragen gab. Wobei er auch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt - ohne Ausstiegsklausel, wie die Preußen verrieten.

Daher gilt: "Die Absicht des Clubs ist es, die absolut vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Peter Niemeyer hat einen laufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2025 - ohne Ausstiegsklausel. Ein vorzeitiger Wechsel von Peter Niemeyer kann deshalb aktuell nur zustande kommen, wenn zwischen einem möglichen künftigen Verein und Preußen Münster Einigung erzielt worden wäre. Fakt ist: Es hat hierzu noch keinerlei Kontaktaufnahme eines Clubs mit dem SC Preußen Münster gegeben."

Damit sei aus Sicht des Vereins alles gesagt, weitere Aussagen zu diesem Thema wird es nicht geben. Denn Münster ordnet in den kommenden Wochen alles dem sportlichen Erfolg unter.

Es kann noch in den DFB-Pokal gehen, zudem in die 2. Bundesliga. Daher schreiben die Verantwortlichen: "Peter Niemeyer, das Trainerteam, die Mannschaft, die Gremien des Vereins und die Geschäftsführung ordnen diesen sportlichen Chancen bis zum Abpfiff des letzten Saisonspiels alles unter. Deshalb wird es von Seiten des Vereins bis zum Saisonende weder Wasserstandsmeldungen noch finale Bekundungen zu diesem Thema geben. Wir konzentrieren uns mit großer Freude auf die letzten Saisonspiele."