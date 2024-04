"Vonne Hafenstraße": Kapitän Vinko Sapina kommt in den RWE-Talk

Vinko Sapina ist am Donnerstag zu Gast im Talk „Vonne Hafenstraße“. Themen werden unter anderem seine Zukunft und das Derby am Sonntag.

Rot-Weiss-Essen hat nach der Länderspielpause und der Absage des Saarbrücken-Spiels eine etwa zweiwöchige Pause hinter sich. Kommenden Sonntag steht das Derby gegen den MSV Duisburg an - hier geht es für RWE um wichtige Punkte, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu wahren.

Eine wichtige Rolle im Saison-Endspurt wird auch RWE-Spieler Vinko Sapina spielen. Der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer von Drittliga-Konkurrent SC Verl an die Hafenstraße und wurde auf Anhieb Führungsspieler und Kapitän.

Am Donnerstag vor dem Derby, 4. April, ist Sapina zu Gast in einer Sonderfolge von „Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“. Hier sprechen unsere RWE-Experten mit ihm unter anderem über das Derby am Sonntag gegen Duisburg und seine persönliche Zukunft bei Rot-Weiss Essen. Die Sonderfolge vor dem Derby veröffentlichen wir am Donnerstagabend hier auf unserem Nachrichtenportal sowie auf unseren YouTube-Kanal.

Sie haben Fragen, die wir Vinko Sapina im Talk stellen sollen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an: vonnehafenstraße@funkemedien.de. In unserem Format „Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ besprechen wir regelmäßig in 19:07 Minuten die aktuelle Lage von Rot-Weiss Essen.