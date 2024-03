3. Liga: Viktoria Köln feiert 17-Jährigen, der VfB Lübeck am Boden

Beim Startelfdebüt das goldene Tor erzielt. Said El Mala wird den Tag nicht vergessen, als er Viktoria Köln zum Sieg gegen den VfB Lübeck schoss.

Kellerduelle stehen am Sonntag auf der Tagesordnung in der 3. Liga. Bevor am Abend der MSV Duisburg zu Arminia Bielefeld muss, hatte der VfB Lübeck bei Viktoria Köln die Chance, sich noch einmal an die Nichtabstiegsplätze heranzukämpfen.

Doch auch die Viktoria musste den Blick noch nach unten richten, daher stand auch die Elf von Trainer Olaf Janßen unter Druck. Besser umgehen konnte mit diesem die Viktoria, die knapp mit 1:0 (1:0) gewann.

Vor der Pause waren die Kölner das dominantere Team, sie hatten knapp 70 Prozent Ballbesitz. Doch die dickste Chance hatte der Gast, der mit seinem neuen Trainer Jens Martens anreiste.

Nach einem Konter war es Robin Velasco, der den Ball von rechts perfekt in die Mitte in den Lauf zu Marius Hauptmann spielte, der frei durch war und dann von halblinks aus zwölf Metern an einer starken Fußabwehr von Köln-Schlussmann Ben Voll scheiterte.

Kurz vor der Pause forderte Lübeck dann einen Strafstoß. Und nach dem Foul an Marius Hauptmann wäre der Pfiff berechtigt gewesen. Glück für die Viktoria, die nach der Pause ihre Feldüberlegenheit nutzen konnten.

Nach 66 Minuten war es der erst 17-jährige Said El Mala, der bei seinem Startelfdebüt treffen konnte. Er ging an der Grundlinie ins direkte Duell und traf von links aus ganz spitzem Winkel oben rechts ins Eck.

Lübeck hatte keine Antwort auf das 0:1. Der Wille war da, doch der Vorletzte fand einfach keine Mittel, um sich Chancen zum Ausgleich zu erarbeiten.

Für die Viktoria ein ganz wichtiger Dreier, um nicht noch in große Abstiegsnöte zu kommen. Für den VfB wird es immer schwieriger, das rettende Ufer noch zu erreichen.

Weiter geht es für Viktoria Köln am kommenden Samstag (6. April, 14 Uhr) beim 1860 München. Der VfB Lübeck spielt zeitgleich zu Hause gegen den SC Verl.

So spielten Viktoria Köln und der VfB Lübeck

Köln: Voll - Koronkiewicz, Schultz (90.Kubatta), Dietz, Handle (52. May) - Russo, Lorch - De Meester (72. Hong), Engelhardt - Becker, El Mala (71. Idel). - Trainer: Janßen

Lübeck: Stein - Thiel (79. Gözüsirin), Kastenhofer, Reddemann, Egerer - Taffertshofer (81. Grupe), Boland - Hauptmann, Schneider (79. Sternberg), Velasco (71. Pulido) - Akono (71. Beleme). - Trainer: Martens

Tor: 1:0 El Mala (66.)

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)

Zuschauer: 2500