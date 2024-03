Rot-Weiss Essen: Stammspieler hat seinen Vertrag bei RWE verlängert

Rot-Weiss Essen hat den Vertrag mit einem Stammspieler verlängert. Das sagen die Beteiligten.

Bis zum letzten Wochenende waren bei Drittligist Rot-Weiss Essen noch acht Spieler ab dem Sommer 2024 ohne Vertrag. Nun sind es noch sieben Akteure, denn Stammspieler Torben Müsel hat sein Arbeitspapier an der Hafenstraße verlängert.

Am Montag gab der Klub das bekannt, was diese Redaktion bereits am 20. März ankündigte. Florian Schalk, Torben Müsels Berater, erklärte gegenüber zu dem Zeitpunkt gegenüber RevierSport: "Torben genießt eine große Wertschätzung bei den Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen und das wissen wir wiederum sehr zu schätzen. Die Gespräche verlaufen gut und wir sind zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden."

Diese wurde nun gefunden, der Mittelfeldspieler unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, sagt: „Seit seinem Wechsel zu Rot-Weiss Essen hat Torben einen großen Sprung gemacht. Mit der Entwicklung vom Offensiv- zum zentralen Mittelfeldspieler ist er dank seiner Übersicht, Ruhe und Technik im Spiel mit Ball wichtiger Bestandteil unserer Spielidee geworden. Gleichwohl sind wir überzeugt, dass in ihm noch reichlich Entwicklungspotenzial steckt. Wir sind entsprechend froh, den gemeinsamen Weg weiterzugehen und mit der Verlängerung Kontinuität und Planungssicherheit im zentralen Mittelfeld zu erhalten.“

Die Essener Wertschätzung sieht man schon alleine an seinen Einsätzen. In der Liga und im Niederrheinpokal kommt er auf 34 Spiele, fünf Treffer sowie drei Vorlagen gelangen ihm.

Nach seinter Unterschrift erklärte Müsel: „Ich fühle mich mit all diesen emotionalen Fans im Rücken an der Hafenstraße wohl und bin mit meinem Entwicklungsweg zufrieden. Die etwas defensivere Position und damit verbunden die verantwortungsvolle Aufgabe, spielerische Lösungen zu suchen, gefällt mir gut. Meinen Vertrag zu verlängern, war daher für mich die logische Konsequenz.“

Die Verträge dieser Spieler laufen bei RWE nach der Saison aus

Felix Götze

Fabian Rüth

Ahmed Etri - wechselt zur TSG Hoffenheim II

Sascha Voelcke

Sandro Plechaty

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Option auf ein weiteres Jahr bei einer speziellen Anzahl von Spielen

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - ausgeliehen vom 1. FC Köln

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024