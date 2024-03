Der MSV Duisburg gewinnt sein Testspiel gegen Wuppertaler SV. Das sagt Trainer Boris Schommers.

Mit 1:0 besiegte der MSV Duisburg den Wuppertaler SV in einem Geheimtest auf dem Duisburger Trainingsgelände. Das Testspiel in der Länderspielpause nutzten beide Trainer, um etwas zu rotieren und auch den Ersatzspielern Einsatzminuten zu geben. Boris Schommers freute sich neben dem Sieg auch über einen Rückkehrer.

"Es ist sehr positiv, dass wir 120 Minuten getestet haben heute und dass alle ihre Einsatzzeiten bekommen haben, das war das Hauptziel. Nach aktuellem Stand hat sich keiner verletzt und wir haben auch noch gewonnen. Dementsprechend war es ein rundum gelungener Test", beurteilte der MSV-Coach den Sieg gegen den Regionalligisten.

Marvin Bakalorz kehrte nach mehrmonatiger Verletzungspause auf den Rasen an der Westender Straße zurück. "Es freut mich riesig für ihn. Er arbeitet so lange daran, dass er endlich wieder auf den Platz kann. Man hat in der halben Stunde schon gesehen, dass er Rückstand hat, aber mit seiner Präsenz war es sehr schön zu sehen, dass er wieder da ist", freute sich Schommers über die Rückkehr des Routiniers, der im Abstiegskampf noch wichtig sein könnte.

Auf das Gastspiel bei Arminia Bielefeld in der 3. Liga empfindet der Cheftrainer "absolute Vorfreude. Ich glaube, wir sind in einem richtig guten Flow, die Mannschaft hat in den letzten Spielen gezeigt, wozu sie fähig ist", sagt Schommers. Doch auch die Ostwestfalen konnten sich am Wochenende über ein Erfolgserlebnis freuen: In einem dramatischen Halbfinale im Westfalenpokal setzten sich die Arminen gegen Ligakonkurrent Preußen Münster im Elfmeterschießen durch und dürfen noch auf Pokalsieg und DFB-Pokal-Teilnahme hoffen.

Verstecken will sich der MSV Duisburg vor diesem wichtigen Auswärtsspiel gegen den Tabellen-15. nicht. Schommers erklärt: "Wir haben sehr großes Selbstvertrauen und ich glaube, dass es ein gutes Spiel wird, ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir freuen uns drauf, uns ab Dienstag auf dieses Spiel vorbereiten zu dürfen."