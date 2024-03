Preußen Münster spielt eine atemberaubende Runde. In den letzten 17 Spielen verlor der SCP nur ein einziges Mal. Mit Joel Grodowski besitzen die Adlerträger auch einen echten Torjäger.

Acht Spieltage sind in der 3. Liga noch zu absolvieren. Preußen Münster steht auf Rang vier und liegt nur vier Zähler hinter Rang eins zurück. Das Führungs-Quartett liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Es scheint gar so zu sein, dass Aufsteiger Münster aufgrund der aktuellen Verfassung die besten Karten besitzt einen der beiden direkten Aufstiegsränge oder im schlechtesten Fall den Relegationsplatz drei zu belegen.

Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann unterlag nur in einem der letzten 17 Begegnungen und gewann die letzten sechs Spiele in Folge. Ein Erfolgsgarant ist auch Joel Grodowski. Der 26-jährige Stürmer konnte in 28 Einsätzen 15 Mal ins Schwarze treffen. Nur Jannik Mause (FC Ingolstadt) ist mit 17 Treffern noch besser.

Am kommenden Samstag - 23. März, 14 Uhr - geht es für die Preußen zum Derby zu Arminia Bielefeld. Auf der Alm steht das Westfalenpokal-Halbfinale an, bevor es in der 3. Liga in den Endspurt geht.

RevierSport sprach vor den Wochen der Wahrheit der Münsteraner mit Grodowski.

Joel Grodowski, wie ärgerlich ist es eigentlich, dass ausgerechnet jetzt die zweiwöchige Länderspielpause kommt?

Eine Pause haben wir nicht wirklich. Wir spielen ja schon am Samstag im Westfalenpokal in Bielefeld. Das ist natürlich gut, so bleiben wir im Rhythmus und müssen kein Testspiel einschieben. Und: Das ist auch ein richtig geiles Spiel. Uns werden über 3000 Preußen-Fans auf die Alm begleiten - da bekomme ich jetzt schon wieder Gänsehaut.

Danach geht es Schlag auf Schlag: Dresden, Regensburg, Ulm. Werden das die entscheidenden Spiele der Saison sein?

Das sind nicht die entscheidenden Spiele der Saison. Aber klar ist, dass die Partien wichtig sind. Wir wissen, worum es geht. Wir sind im Aufstiegskampf dabei und wir gucken von Spiel zu Spiel, dass es gut läuft. Aber wir werden das auch nach diesen Schlagerspielen tun müssen. Denn in dieser Liga kann bekanntlich jeder jeden schlagen.

Bekommen wir von Ihnen eigentlich den folgenden Satz zu hören - "Wir wollen in die 2. Bundesliga aufsteigen" - ?

(lacht). Nein, noch nicht. Es macht keinen Sinn irgendwelche Parolen herauszuhauen. Wir fahren gut damit, demütig zu bleiben. Dass wir aber nicht mehr um den Klassenerhalt spielen und höhere Ziele verfolgen, ist doch auch klar.

Hand aufs Herz: Was hätten Sie demjenigen gesagt, der Ihnen dieses Szenario nach 30 Spieltagen vorhergesagt hätte?

Ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, dass wir eine gute Mannschaft haben. In der Hinserie haben wir uns aber oft für gute Spiele nicht belohnt. Das läuft seit geraumer Zeit anders. Deshalb hätte ich demjenigen, der mir das prophezeit hätte, nicht für verrückt erklärt, aber ihm gesagt, dass er mal locker bleiben soll (lacht).

Zu Beginn der Saison gab es nur einen Sieg in fünf Spielen, zuletzt derweil nur eine Niederlage in den letzten 17 Partien, die jüngsten sechs Begegnungen wurden allesamt gewonnen: Gab es eigentlich den einen Knackpunkt für diese unfassbare Entwicklung?

Ich glaube, dass das 1:6 gegen Paderborn in der Winterpause, das auch die Generalprobe war, ein solcher Moment war. Wir haben uns danach hingesetzt und deutlich angesprochen, dass es so nicht geht. Wir haben das System umgestellt und seitdem läuft es einfach. Das Bielefeld-Spiel, das auf Messers Schneide stand, aber das wir gezogen haben, würde ich auch als solchen Knackpunkt bezeichnen. Jetzt sind wir einfach in einem Flow, den wir bis zum Ende aufrechterhalten wollen.

Welchen Anteil an diesem Erfolg besitzt Sascha Hildmann - was macht diesen Trainer so besonders?

Welch gute Arbeit er leistet, beweist ja schon die lange Zeit, die er im Verein ist. Aber an dieser Stelle muss man auch immer Louis Cordes nennen. Sascha und er verstehen sich als Trainerteam und ergänzen sich perfekt. Louis ist der Analytiker, der den Gegner in den Videoanalysen perfekt studiert, Sascha ist ein super Motivator. Das passt einfach.

Und was macht die Mannschaft so stark?

Wir sind ein echtes Team! Auf der Zug-Rückfahrt aus München habe ich das mal wieder gemerkt. Die Stimmung war super. Wir haben den Sieg ein bisschen gefeiert und viel gelacht. Es ist bei uns einfach so, dass jeder jedem den Erfolg gönnt - auch die Jungs, die auf der Bank sitzen. Und das ist nicht gespielt, sondern ehrlich so gemeint.

Sie haben auch schon 15 Tore erzielt. Spielen Sie eigentlich die Saison Ihres Lebens?

Ich würde sagen, dass das mit die erfolgreichste im Profifußball ist. Ob es die Spielzeit meines Lebens sein wird, werden wir nach dem 38. Spieltag sehen (lacht). Im Ernst: Ich darf und will mich nicht ausruhen. Ich will der Mannschaft immer helfen und natürlich auch mein Torekonto aufbessern. Zur Torjägerkanone sind es nur zwei Treffer Rückstand. Das habe ich natürlich, wie jeder Stürmer, auch im Blick.

Sie sind einst aus der Kreisliga A vom PSV Bork zu Bradford City gewechselt. Es ging zurück nach Hamm, dann Münster, Verl und wieder zu den Preußen. Wie würden Sie ihren Werdegang selbst beschreiben?

Es ist schon unfassbar und sicherlich nicht normal. Es gibt aber solche Beispiele. Ähnlich verlief es ja bei Sascha Mölders. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück im Leben - aber auch Tore. Ich habe in der Kreisliga A in zwei Jahren 95 Buden gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war ein Deutscher Scout in Bradford und er hat mich beobachtet und für gut empfunden. Leider bin ich bei City ein halbes Jahr lang verletzungsbedingt ausgefallen und nach Hamm zurückgekehrt. Am Anfang lief es nicht so gut, aber ich habe nie aufgegeben und wurde belohnt. Ich würde sagen, dass ich jetzt mit 26 Jahren für die ganze harte Arbeit, aber auch große Geduld belohnt werde.

Joel Grodowski in Zahlen Preußen Münster: 78 Spiele, 27 Tore, 10 Vorlagen Preußen Münster II: 11 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage SC Verl: 49 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen Hammer SpVg: 29 Spiele, 16 Tore, 7 Vorlagen Bradford City: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage

Als Sie im Sommer 2023 zu den Preußen wechselten, hatten Sie auch andere Anfragen vorliegen. Ist es richtig, dass auch Rot-Weiss Essen an Ihnen Interesse zeigte? Warum entschieden Sie sich am Ende für Münster?

Ja, das kann ich bestätigen. Es gab auch Gespräche mit RWE und anderen Interessenten. Aber meine Wunschlösung war es von Beginn an zu den Preußen zurückzukehren. Das hat zum Glück geklappt.

Ihr Vertrag läuft bis zum Sommer 2025. Doch mit diesen Leistungen spielt man sich natürlich in den Fokus. Ist für Sie auch ein vorzeitiger Wechsel im Sommer 2024 denkbar oder ist das ausgeschlossen?

Ganz ehrlich: Ich beschäftige mich aktuell gar nicht mit meiner Zukunft, sondern nur mit Münster. Wir haben einen großen Traum vor Augen und darauf liegt mein voller Fokus. Aber auf Sicht ist es natürlich mein Ziel ganz nach oben zu kommen - mein Traum ist die Bundesliga.