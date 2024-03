3. Liga: Ehemaliger Regionalliga-West-Trainer steht schon wieder vor dem Aus

Nur ein Sieg aus neun Spielen als Cheftrainer. Bei dieser Bilanz dürfte es keine große Überraschung sein, dass in diesem Fall wohl die Mechanismen des Geschäfts greifen werden.

Ein Sieg, drei Remis, fünf Niederlagen und das bei einem Torverhältnis von 6:21 Treffern: Florian Schnorrenberg steht beim VfB Lübeck vor dem Aus. Das berichtet der "NDR".

2:7 in Dresden, 0:3 gegen Münster, 0:3 in Halle, 0:0 gegen Saarbrücken, 0:3 in Freiburg: Die letzten Ergebnisse des Aufsteigers waren verheerend. Die Mannschaft wirkte nicht mehr drittliga-tauglich. Lübeck liegt acht Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.

"Sechs Punkte aus neun Spielen sind nicht das, was wir uns vorgestellt haben", wusste auch Schnorrenberg nach der Pleite bei der Freiburger Reserve, dass die Stunde geschlagen hatte.

Gegenüber den "Lübecker Nachrichten" vermied Sportvorstand Sebastian Harms nach der Pleite beim Sportclub ein Trainer-Bekenntnis: "Wir im Vorstand müssen uns immer überlegen, was das Beste für den Verein ist. Dazu werden wir uns beraten. Erstmal müssen wir jetzt nach Hause fahren und es sacken lassen."

Auch die Fans fordern seit einigen Tagen - RevierSport berichtete - das Aus des 46-jährigen Fußballlehrers. Schnorrenberg hatte erst am 28. Dezember 2023 beim VfB angeheuert und war zuvor sechs Monate als Scout für den 1. FC Union Berlin tätig.

Schnorrenberg führte einst TuS Erndtebrück in die Regionalliga West

Der gebürtige Siegener Schnorrenberg begann seine Trainerlaufbahn beim TuS Erndtebrück. Von 2010 bis 2018 betreute er zunächst drei Jahre die Reserve der Erndtebrücker und dann in fünf Spielzeiten die erste Mannschaft, mit der er auch in die Regionalliga West aufstieg. Zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 war er dann beim damaligen Drittligisten SG Sonnenhof-Großaspach unter Vertrag. In Halle arbeite er vom 8. Juni 2020 bis zum 21. Dezember 2022 und holte in 68 Spielen als Cheftrainer einen Punkteschnitt von 1,32 Zählern pro Partie. In Lübeck sind es nach neun Begegnungen 0,67 Punkte pro Spiel.