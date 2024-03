Bei Rot-Weiss Essen laufen am Saisonende 15 Verträge aus. Das Arbeitspapier von Jakob Golz gehört nicht dazu. Doch klar ist auch, dass sich der Torwart in den Fokus gespielt hat.

Nachdem RevierSport und die WAZ das Aus von den RWE-Vorständen Marcus Uhlig und Sascha Peljhan sowie die Nachfolge durch Marc-Nicolai Pfeifer veröffentlichte, kam es in den Sozialen Medien unter den Fans von Rot-Weiss Essen zu den wildesten Gerüchten.

Plötzlich wollten gut informierte Fans wissen, dass Felix Götze nach Spanien wechselt, Vinko Sapina mit dem Karlsruher SC einig ist und Jakob Golz vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach steht. Zur Beruhigung der RWE-Fans sei vorweggesagt: da ist nichts dran.

Kapitän Sapina besitzt bei RWE einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 - ohne Ausstiegsklausel. Nach RS-Informationen hatte sich der 28-Jährige weder in der Winterpause noch in den letzten Wochen mit einem frühzeitigen Abschied aus Essen befasst. Im Gegenteil: wie unsere Redaktion aus Sapinas Umfeld erfuhr, fühlt sich dieser an der Hafenstraße pudelwohl.

Das gilt auch für Felix Götze, dessen Vertrag zum 30. Juni 2024 ausläuft. "Dass sich Felix wohlfühlt, weiß ja inzwischen jeder. Der Junge soll erst einmal wieder gesund werden und dann schauen wir weiter. Wir haben keinerlei Druck", meinte Götzes Berater Gary Gordon noch vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport.

Und dann wäre da noch Jakob Golz. Auch um Essens Nummer eins gibt es im Fan-Umfeld immer wieder Gerüchte, dass dieser Rot-Weiss in Richtung Bundesliga verlassen könnte. Das dementiert Golz' Berater gegenüber RS.

Stefan Scharrenweber: "Jakob hat bei Rot-Weiss Essen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Wir pflegen auch immer einen sehr offenen Austausch mit Marcus Steegmann. Ich kann verraten, wie es ist: Jakob hat in Essen Vertrag, entwickelt sich sehr gut und wir führen keine Vertragsverhandlungen mit anderen Klubs. Das ist der Stand."

Der 25-jährige Torwart Golz kam im Sommer 2019 - Christian Titz hatte den Sohn des ehemaligen Bundesliga-Keepers Richard Golz nach Essen geholt - zu RWE. Zunächst war Golz hinter Daniel Davari die Nummer zwei, mittlerweile ist er seit einigen Jahren die Nummer eins und ein echter Fels in der Brandung. In dieser Spielzeit kann sich Rot-Weiss Essen auch beim bärenstarken Golz dafür bedanken, dass man zehn Spieltage vor Schluss immer noch Richtung Rang drei schielen darf.

Kaderplaner Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann haben aktuell auch ganz andere Sorgen wie die Vertragssituation von Golz. Immerhin laufen nach der laufenden Saison 15 Verträge aus.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2024

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026