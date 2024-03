Beim SC Verl steht am Wochenende das Ostwestfalen-Derby gegen Arminia Bielefeld an. Dann wird der Sportclub einen neuen Auswärtsfahrer-Rekord feiern.

Gegen Ende der Hinrunde war der SC Verl noch die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Inzwischen ist das Momentum verflogen. Mit vier Niederlagen in Serie sind die Ostwestfalen auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht.

Am Sonntag will der Sportclub wieder in die Spur finden - und hat darüber hinaus die Chance, Derby-Prestige einzuheimsen. Das Ostwestfalen-Derby bei Arminia Bielefeld steht an (16.30 Uhr, RS-Liveticker).

Bei der Partie auf der Alm können sich die Verler auf eine große Fan-Unterstützung aus dem Gästeblock freuen. Am Donnerstag waren bereits 1500 Tickets verkauft, wie der Sportclub auf Anfrage des Portals "liga-3online.de" mitteilte. Und es könnten noch mehr werden, denn der Gästeblock ist noch nicht ausverkauft.

Damit stellt Verl sogar einen neuen Vereinsrekord auf. Der bisherige Höchstwert an Gästezuschauern datiert aus dem Mai 2022, als 600 Fans zum Spiel gegen Borussia Dortmunds U23 reisten. Im 20 Kilometer entfernten Bielefeld werden es wohl rund dreimal so viele sein.

Eine beachtliche Zahl für Verler Verhältnisse. Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende wird im Durchschnitt von 100 Anhängern zu Gastspielen begleitet. Damit stehen sie weit unten in der Auswärtsfahrer-Tabelle der 3. Liga. In der vergangenen Saison stand beim Auswärtsspiel beim FSV Zwickau sogar nur ein einziger Fan im Gästeblock. Fotos des "Einzelkämpfers" gingen anschließend viral.

Nun winkt also ein neuer Auswärtsfahrer-Rekord. Schon im Hinspiel gegen Bielefeld wurde eine neue Bestmarke aufgestellt. Den 3:1-Sieg über die Arminia sahen 5207 Zuschauer in der ausverkauften Sportclub Arena - so voll war dort nie zuvor. Das Rückspiel in der Bielefelder Schüco-Arena wird vor mindestens 19.000 Besuchern stattfinden. Der Gegner der Verler befindet sich ebenfalls in einer Ergebniskrise und hat nur eine der vergangenen acht Drittliga-Partien gewonnen.