„fußball inside“: Der erste RWE-Umbau ist vollzogen, der zweite folgt im Sommer

Trainer bleibt, Vorstand zum Teil weg, Nachfolger da. Viel los derzeit bei Rot-Weiss Essen. Im Podcast „fußball inside“ sprechen wir über die RWE-Situation.

In den letzten sieben Tagen war bei Drittligist Rot-Weiss Essen einiges los. Am Donnerstag (22. Februar) verlängerte RWE-Trainer Christoph Dabrowski seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Einige Tage später berichteten WAZ und RevierSport über das Aus von Vorstands-Boss Marcus Uhlig und seinem Vorstands-Kollegen Sascha Peljhan - zudem über den Uhlig-Nachfolger Marc-Nicolai Pfeifer.

In Zukunft wird der Vorstand nicht mehr aus drei, sondern nur aus zwei Personen bestehen. Fakt ist: Seit der Jahreshauptversammlung 2023, wo man ein Minus von 3,6 Millionen Euro eingestehen musste, befindet sich der Klub im Umbruch.

Auch sportlich wird es im Sommer einen Umbruch geben, zahlreiche Verträge laufen aus, nur zwei Spieler haben eine Klausel, nach der sich der Vertrag in Kürze automatisch verlängert. Um weitere Leistungsträger wie Abwehrchef Felix Götze zu halten und die Mannschaft zu entwickeln, muss der Etat erhöht werden. Hier sind moderate Anpassungen geplant.

Über all die Themen sprechen wir im Podcast „fußball inside“. Viel Spaß.

