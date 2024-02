Der FC Ingolstadt hat den Vertrag mit Rechtsverteidiger Marcel Costly vorzeitig "langfristig" verlängert. Der 28-Jährige ist beim Neunten der 3. Liga gesetzt.

Vor kurzem mischte der FC Ingolstadt zumindest um Relegationsplatz drei in der 3. Liga noch voll mit und war zwischenzeitlich sogar Vierter mit nur zwei Punkten Rückstand auf den SSV Ulm 1846. Nach zwei Niederlagen - unter anderem gegen Schlusslicht Freiburg II (2:3) - und zuletzt einem Unentschieden in Ulm (0:0) haben sich die Schanzer jedoch wieder ein großes Stück von der Chance auf Liga 2 entfernt. Mittlerweile beträgt der Rückstand acht Punkte.

Dennoch verkündete der Klub am Dienstag eine wegweisende Entscheidung. Rechtsverteidiger Marcel Costly, einer der Leistungsträger in der Elf von Michael Köllner, hat seinen Vertrag "langfristig" verlängert. Zur genauen Dauer des neuen Arbeitspapiers machte der FCI keine Angabe.

Costly schloss sich den Ingolstädtern im Sommer 2022 an, nachdem er auf seinen Stationen bei Mainz II, Magdeburg und Waldhof Mannheim bereits reichlich Drittliga-Erfahrung - und für den FCM sogar 28 Zweitliga-Einsätze in der Saison 2018/19 - sammelte.

Marcel Costly hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er in der 3. Liga zu den besten Spielern auf seiner Position zählt. Ivo Grlic

Auch in Ingolstadt fügte sich der 28-Jährige auf Anhieb ein und war von Anfang an gesetzt. Im ersten Jahr verpasste er lediglich fünf Spiele (einmal gesperrt, viermal verletzt) und stand in der Liga ansonsten immer in der Startelf (33 Einsätze, zwei Tore, neun Vorlagen). In der laufenden Saison verpasste er mit einer Achillessehnenreizung zwar bereits acht Spiele, kommt aber dennoch bereits auf 19 Partien, zwei Treffer und sechs Assists in der 3. Liga, in der er mittlerweile insgesamt 219 Mal auflief (19 T/37 A).

"Marcel Costly hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er in der 3. Liga zu den besten Spielern auf seiner Position zählt", betonte FCI-Sportdirektor Ivo Grlic, der den Außenverteidiger als "entscheidende Säule" betitelte. Costly selbst erklärte, dass er sich "extrem" wohlfühle und "sofort heimisch geworden" sei. "Ich bin gewillt, das mir entgegengebrachte Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen."