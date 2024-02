Dresden - RWE: Kerze anzünden - Diese Analyse wäre treffend gewesen

Borussia Dortmund 17:30 TSG 1899 Hoffenheim 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Rot-Weiss Essen hatte beim 2:2 in Dresden den Papst in der Tasche. Über das Spiel, die Dabrowski-Verlängerung und die folgenden Spiele sprechen wir in unserem RWE-Talk.

Was war das für ein Spektakel in Dresden. Rot-Weiss Essen entführte beim 2:2 einen Punkt beim Tabellenzweiten Dynamo Dresden. 35:3 Torschüsse für Dynamo Dresden, 17:0 Eckbälle, zwei Treffer für die Hausherren vor über 30.000 Zuschauern nicht gegeben. Es war ein Feuerwerk, das die Gastgeber abbrannten. Und RWE hatte das Glück des Tüchtigen, dazu einen sensationellen Torwart Jakob Golz, der RWE mehrmals vor der Niederlage bewahrte. RWE-Coach Christoph Dabrowski bilanzierte: "Wir haben uns gefreut, dass wir bei einem sehr schweren Auswärtsspiel gegen einen bockstarken Gegner etwas Zählbares mit nach Essen nehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Die Mannschaft hat sich den Punkt redlich verdient, auch wenn das Quäntchen Glück dabei war, weil Dresden sehr dominant war. Wir haben alles reingehauen und hatten einen überragenden Torwart im Tor." Wir hätten uns eine etwas andere Analyse gewünscht, die diesem Spiel sicher gerechter geworden wäre.

Moderatorin Kira Alex und die RWE-Experten Justus Heinisch und Christian Brausch sprechen in unserem RWE-Talk "Vonne Hafenstraße" über das Spiel eins nach der Vertragsverlängerung von Trainer Christoph Dabrowski bis zum 30. Juni 2026, die Kopfverletzung von Felix Götze, hier konnte zum Glück bereits Entwarnung gegeben werden, die absurd asoziale Reaktion einiger Dresden-Anhänger auf das Götze-Aus und das Saisonfinale in der 3. Liga. Es bleibt dabei: Nichts scheint hier unmöglich, es ist wie immer. Die 3. Liga ist kurios, spannend, das bis zum Ende. Oben und unten kann sich langfristig niemand absetzen. Durch die vielen Remis hat RWE weiter fünf Zähler Rückstand auf Rang drei, elf Partien stehen noch aus. Die Top 3 hat Essen bereits gespielt, eine Prognose ist in dieser Liga unheimlich schwer. Und jetzt kommen die beiden Partien gegen Unterhaching und Verl, an die Hinspiele erinnert sich niemand gerne. 0:4, 0:5 - das ist erst viereinhalb Monate her - damals gab es viel Gegenwind für den Coach. Doch der Wind hat sich gedreht... Zu Schauen gibt es die Folgen, wie immer, auf waz.de, reviersport.de und youtube.com. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback können Sie uns jederzeit eine Mail schreiben an vonnehafenstrasse@funkemedien.de. Viel Spaß beim Zuschauen!

Zur Startseite