Rot-Weiss Essen reist am Samstag (24. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Dynamo Dresden. Das Stadion könnte bis auf den letzten Platz besetzt sein.

Dynamo Dresden vermeldete am Mittwoch, 21. Februar gegen 14 Uhr, dass für das Traditionsduell gegen Rot-Weiss Essen 28.000 Karten verkauft wurden. Einige Tage sind es ja noch bis zum Anstoß.

Es ist gut möglich, dass am Samstag - 24. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - Dresdens Stadionsprecher dann "ausverkauft" melden wird. Dann müssten 32.249 Zuschauer Platz nehmen. Unter den 28.000 bisher verkauften Eintrittskarten sind auch die 3000 verkauften Tickets in Essen inbegriffen.

Auf der Tribüne im Rudolf-Harbig-Stadion wird auch Vinko Sapina Platz nehmen - falls er denn überhaupt die Reise nach Sachsen antritt oder sich doch daheim weiter auskuriert.

Denn wie RevierSport erfuhr, hat der RWE-Kapitän weiterhin mit den Folgen einer hartnäckigen Grippe zu kämpfen und wird mindestens bis Donnerstag, 22. Februar 2024, ein Sportverbot vom Arzt erteilt bekommen. Ein Einsatz in Dresden ist ausgeschlossen. Ob er eine Woche später in Unterhaching (Samstag, 2. März, 16.30 Uhr, RS-Liveticker) dabei ist, ist aktuell noch nicht zu prognostizieren.

Der 28-jährige Sapina fehlt RWE seit Anfang Februar und verpasste seitdem vier Spiele - gegen Freiburg II (3:2), bei 1860 (0:2), in Regensburg (3:1) und gegen Ulm (0:2). Zuvor pausierte der Essener Mittelfeld-Motor in der laufenden Saison nur gegen den SC Verl (0:5) aufgrund einer Nackenverletzung. Ansonsten verpasste er bis auf die Auswechslungen in den Spielen gegen Hallescher FC (in der 87. Minute) und gegen Preußen Münster (in der 76. Minute) keine einzige Einsatzminute. Wenn Sapina ausfällt, fehlt RWE ein absoluter Leader.

Auch Lucas Brumme ist ein Eckpfeiler der Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski. Dieser wird froh sein, dass der Linksverteidiger seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining ist. Der 24-Jährige hat nach unseren Informationen seinen grippalen Infekt, der ihn in den letzten beiden Partien in Regensburg und gegen Ulm außer Gefecht setzte, auskuriert und wird am Samstag in Dresden zum 20er-Spieltagskader der Essener gehören.