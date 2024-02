3. Liga: BVB-Talent abgelöst, das ist der jüngste Spieler aller Zeiten

Er ist ein Nachfolger von Stars wie David Alaba und Jamal Musiala. Seit dem letzten Wochenende gibt es einen neuen Rekordspieler in der 3. Liga.

Es gibt einen neuen Rekordspieler in der 3. Liga. Gibson Nana Adu, der eigentlich noch für die U17 der SpVgg Unterhaching auflaufen kann, ist seit dem vergangenen Wochenende der jüngste Spieler, der jemals in der 3. Liga aufgelaufen ist.

Er kam beim 2:1-Sieg bei Arminia Bielefeld für eine Minute zum Einsatz und löste damit BVB-Talent Abdoulaye Kamara ab, der seit 2021 der jüngste Spieler war. Nana Adu war bei seinem Debüt auf der Bielefelder Alm erst 16 Jahre und drei Tage.

Schaut man auf die Top 10 der jüngsten Drittliga-Spieler, dann ist es kein Wunder, dass nun ein Akteur aus Unterhaching den Titel innehat.

Drei der jüngsten zehn Spieler spielten zum damaligen Zeitpunkt für Unterhaching, was die Strategie des Klubs unterstreicht. Kaum jemand setzt so auf Talente und den eigenen Nachwuchs wie die Bayern.

Auch Youssoufa Moukoko vom BVB hielt diesen Titel - doch dann kamen die Spieler, die schon vor dem 17. Geburtstag in der 3. Liga eingesetzt wurden. Wie Nana Adu, der nun fast ein Jahr Zeit hat, um einen Treffer in der 3. Liga zu erzielen, dann hätte er auch den Titel inne als jüngster Torschütze in diesem Wettbewerb.

Noch hält den David Alaba, der bei seinem Debüt-Treffer für die Bayern 17 Jahre, zwei Monate und fünf Tage alt war.

Die zehn jüngsten eingesetzten Drittligaspieler (Quelle DFB.de)

Gibson Nana Adu (SpVgg Unterhaching, 16 Jahre, drei Tage, 2024)

Abdoulaye Kamara (BVB II, 16 Jahre, neun Monate, sieben Tage, 2021)

Deniz Zeitler (FC Ingolstadt, 16 Jahre, elf Monate, zwölf Tage, 2023)

Henrik Koch (Arminia Bielefeld, 16 Jahre, elf Monate, 19 Tage, 2023)

Fynn Seidel (SpVgg Unterhaching, 16 Jahre, elf Monate, 27 Tage, 2021)

Youssoufa Moukoko (BVB II, 17 Jahre, sieben Tage, 2021)

Viktor Zentrich (SpVgg Unterhaching, 17 Jahre, 18 Tage, 2020)

David Alaba (FC Bayern München U23, 17 Jahre, ein Monat, 23 Tage, 2009)

Noah Wagner (17 Jahre, zwei Monate, 19 Tage, SC Freiburg U23, 2022)

Jamal Musiala (FC Bayern München U23, 17 Jahre, drei Monate, acht Tage, 2020)