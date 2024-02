3. Liga: Dresden vor RWE - dritte Pleite im vierten Spiel und ein Spieler gesperrt

Die Spitze in der 3. Liga wackelt. Sowohl Jahn Regensburg als auch Dynamo Dresden kommen nicht mehr von der Stelle.

In der 3. Liga hat das Führungsduo weiter große Probleme. Während der TSV Jahn Regensburg nach dem 1:3 gegen Rot-Weiss Essen auch beim SV Sandhausen nach einer 3:0-Führung noch mit 3:6 unter die Räder kam, kassierte Dynamo Dresden am Sonntag die dritte Pleite im vierten Spiel.

Nach dem fulminanten 7:2 gegen den VfB Lübeck landete der Aufstiegsfavorit durch das 1:2 (0:1) bei Erzgebirge Aue auf dem Boden der Tatsachen.

Mit Blick auf die Tabelle schmilzt das Polster der Mannschaft von Trainer Markus Anfang immer mehr. Der SSV Ulm 1846 auf Rang drei liegt nur noch zwei Punkte Dresden.

Damit steigt der Druck in Dresden vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen immer mehr, denn der Klub hat sich festgelegt, der Aufstieg muss her, finanziell hat man sich ordentlich gestreckt.

In Aue war es vor der Pause ein Spiel auf Augenhöhe, Chancen waren Mangelware. Eine der wenigen Möglichkeiten nutzte Aues Marcel Bär zum 1:0. Aufseiten der Gäste verpassten Stefan Kutschke (sein Versuch wurde auf der Linie geklärt) und Paul Will den Ausgleich.

Nach dem Wechsel ging es auf Augenhöhe weiter. Aue ließ sich nicht zu weit in die Defensive drücken. Trotzdem hatte Dresden die große Chance zum 1:1, doch Kyu-hyun Park traf nur den Pfosten. Der Druck wurde nun größer - doch in die Drangphase rein traf Aues Tim Danhof zum 2:0.

Doch auch nach dem 0:2 gab Dresden nicht auf und kam nur fünf Minuten später zum Anschluss durch Robin Meißner. Es begann die große Schlussoffensive des Tabellenzweiten.

Weiter geht es für Erzgebirge Aue am Samstag (24. Februar, 14 Uhr) beim Spitzenreiter Jahn Regensburg. Dresden spielt zeitgleich gegen RWE - muss dann auf Innenverteidiger Lars Bünning verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte sah.

So spielten Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden

Aue: Männel - Danhof, Barylla, Majetschak, Jakob - Pepic, Schikora - Sijaric (74. Seitz), Tashchy (83. Schwirten), Stefaniak (90. Ferjani) - Bär (74. Meuer). - Trainer: Dotchev

Dresden: Broll - Kammerknecht, Lewald, Bünning (78. Wonneberger), Park - Hauptmann, Will, Herrmann (46. Arslan) - Lemmer (61. Cueto), Kutschke (67. Meißner), Zimmerschied (78. Borkowski). - Trainer: Anfang

Tore: 1:0 Bär (36.), 2:0 Danhof (76.), 2:1 Meißner (81.)

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)

Zuschauer: 15.500 (ausverkauft)