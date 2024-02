Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund besiegte den Sportclub Verl mit 5:2 in der heimischen Roten Erde.

Borussia Dortmund II ist ein echtes Top-Team der 3. Liga. Mit 5:2 besiegte der BVB-Nachwuchs den SC Verl.

Der Sportclub Verl begann sehr vielversprechend im Stadion Rote Erde. Jedoch konnten die Gäste schon nach 25 Minuten ihre Bemühungen gefühlt einstellen.

Denn trotz aller Giftigkeit und Galligkeit der Verler lösten die gnadenlosen Dortmunder die Situationen zu ihren Gunsten und führten durch Tore von Lion Semic (10.), Franz Roggow (18.) und Rodney Elongo-Yombo (24.) nach nicht einmal einer halben Stunde mit 3:0! Doch nicht die Torschützen, sondern viel mehr Ole Pohlmann war der Mann der ersten 25 Minuten.

Denn der 22-jährige Mittelfeldspieler assistierte bei allen drei Dortmunder Treffern - das waren Pohlmanns Saison-Vorlagen sechs, sieben und acht.

Maximilian Wolfram (35.) konnte für die Verler noch vor der Pause immerhin auf 1:3 verkürzen.

In der zweiten Hälfte versuchten die Verler noch einmal alles, um heranzukommen. Der eingewechselte Niclas Nadj verpasste das 2:3 mit einem 25-Meter-Schuss nur knapp. Marcel Lotka lenkte den Ball aber noch um den Pfosten.

Die Verler kamen gefühlt im Minutentakt zu ihren Abschlüssen, aber immer wieder parierte Lotka. Von den Dortmundern kam in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff so gut wie keine Gegenwehr. Die logische Konsequenz: Verl verkürzte auf 2:3. Der Ex-Dortmunder Berkan Taz war in der 73. Minute erfolgreich.

Nur 120 Sekunden später: Taz hämmerte eine Flanke an Mario Suvers Schienbein, als dieser aus sechs Metern die Kugel Richtung eigenes Tor beförderte. Lotka sollte hier eigentlich machtlos sein, aber ein Weltklasse-Reflex rettete den BVB vor dem 3:3!

Wie verrückt und unerklärlich Fußball manchmal ist, bewiesen die letzten Minuten. In einer Entlastungsphase des BVB trafen Roggow (86.) und Michael Eberwein (90.) zum 5:2-Sieg für die U23 der Borussia. Dabei hatte ab der 46. Minute nur noch eine Mannschaft gespielt: der SC Verl.

Mit nunmehr 42 Punkte gehört der BVB II, der nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen darf, zu den Top-Teams der 3. Liga.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Dortmund II: Lotka - Aidonis, Suver, Pfanne, Semic - Azhil, Pohlmann (85. Pudel), Roggow - Hettwer (80. Kamara), Elongo-Yombo, Eberwein

SC Verl: Unbehaun - Ochojski, Paetow, Gruber (46. Pernot), Stöcker - Benger (67. Fein), Sessa (90.+3, Mannhardt, Baack (67. Taz), Y. Otto (46. Nadj) - Wolfram, Lokotsch

Schiedsrichter: Luca Jürgensen

Tore: 1:0 Semic (10.), 2:0 Roggow (18.), 3:0 Elongo-Yombo (24.), 3:1 Wolfram (35.), 3:2 Taz (73.), 4:2 Roggow (86.), 5:2 Eberwein (90.)

Zuschauer: 2000

Gelbe Karten: Aidonis, Pfanne, Pohlmann - Baack, Hettwer