Rot-Weiss Essen unterlag im Topspiel gegen den SSV Ulm mit 0:2 (0:0). RWE liegt nun fünf Punkte hinter den Ulmern, die Rang drei festigten.

Auf dieses Spiel hatten sich viele Fans von Rot-Weiss Essen gefreut: das Top-Duell gegen den SSV Ulm. RWE wollte mit einem Sieg auf Rang drei springen. Doch dieser rot-weisse Plan ging nicht auf.

Vor 17.047 Fans - darunter rund 500 Ulmer - unterlag RWE dem SSV mit 0:2.

Rot-Weiss Essen und der SSV Ulm tasteten sich in den ersten Minuten ab. Die Ulmer wirkten jedoch ein wenig mutiger. So auch in der 15. Minute als RWE Glück hatte: Dennis Chessa traf per Hacke zum vermeintlichen 1:0 für die Gäste, aber der Linienrichter entschied auf Abseits. Ein sehr strittiger Situation. Nach den Wiederholungen bei "Magenta TV" war es eher keine Abseitssituation.

Diese Situation war aber eine Art Wach-Macher für die beste Heimmannschaft - neun Siege,zwei Remis, zwei Niederlagen bis zum Ulm-Spiel - der 3. Liga: Rot-Weiss Essen.

In der 21. Minute dann die Riesen-Chance: Felix Götze stand nach einer Ecke völlig frei im Ulmer Strafraum, doch sein Kopfballversuch wurde noch abgefälscht und verfehlte das Ziel.

Wenige Minuten später wieder die Hausherren: Cedric Harenbrock (24.) hatte diesmal die dicke Chance zum 1:0, aber er schlenzte den Ball mit links übers Tor. RWE drückte jetzt mehr auf das Gaspedal.





Nach einer Ulmer Ecke eroberte der gute Harenbrock den Ball und schickte Isaiah Young (39.) steil, Essens Nummer 30 schoss aber genau in die Arme von Ulm-Torwart Christian Ortag.

Kurz vor der Pause noch einmal die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski: Young setzte sich überragend über links durch und bediente Leonardo Vonic (43.) mustergültig, aber auch er scheiterte aus kurzer Distanz an Ortag. Es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Nach dem Pausenwasser ging es so ähnlich los wie zu Beginn des Spiels: mit einem Abttasten der beiden Aufstiegsanwärter in die 2. Bundesliga - bis zur 63. Minute.

Aus dem Nichts gingen die Gäste in Führung. Es passierte gerade nicht viel, da schlugen die Ulmer Spatzen nach einem Einwurf eiskalt zu. Der Ex-Uerdinger Chessa (63.) traf aus der Drehung ins Essener Netz - diesmal zählte das Tor, 1:0 für den SSV.

RWE konnte in der Phase nach dem 0:1 keinen Druck ausüben und wurde dann wieder eiskalt erwischt als Andreas Wiegel in der 80. Minute einen Ulmer im Strafraum von den Beinen holte - völlig unnötig! Denn aus dieser Position hätte der SSV-Profi kein Tor erzielen können. Felix Higl trat an und verwandelte den Elfmeter - 2:0!

Dabei blieb es auch: Die Ulmer bauten ihre Führung als Tabellendritter auf die Verfolger auf fünf Punkte aus. RWE rutscht an diesem Spieltag von Platz vier auf sechs und liegt fünf Punkte hinter dem SSV.

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Voufack (71. Kaiser) - Müsel - Obuz, Eisfeld (71. Doumbouya), Harenbrock, Young (79. Voelcke) - Vonic

SSV Ulm: Ortag - Strompf (68.Yarbrough), Reichert, Gaal - Rösch, Ph. Maier, Brandt (83. Röser), Allgeier - Scienza (68. Kastanaras), Higl (83. Ludwig), Chessa (90.+2 Jann)

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Tore: 0:1 Chessa (63.), 0:2 Higl (82., Foulelfmeter)

Zuschauer: 17.047

Gelbe Karten: Rios Alonso, Wiegel - Strompf, Meier, Gaal