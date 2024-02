SSV Ulm: Trainer schwärmt von RWE - "derzeit die maximale Herausforderung"

Der SSV Ulm 1846 reist ohne Sorgen und Druck zum Spitzenspiel zu Rot-Weiss Essen. Das sagt der Trainer vor dem RWE-Spiel.

Am Samstag (14 Uhr) kommt es in der 3. Liga zum Verfolgerduell. Der Vierte Rot-Weiss Essen bittet den Dritten SSV Ulm 1846 zum Tanz. Das alles in einem vollen Stadion an der Hafenstraße.

Es ist angerichtet für ein tolles Fußballspiel. Und die Ulmer, die in diesem Jahr noch ungeschlagen sind, reisen voller Selbstvertrauen und fast mit einem vollen Kader nach Essen. Das sagt Ulms Trainer Thomas Wörle vor den 90 Minuten.

Thomas Wörle über...

... sein Personal: "Nur Lennart Stoll fällt aus. Zwei Spieler sind angeschlagen, da müssen wir abwarten, ob es reicht."

... die Ausgangslage: "Wir denken weiter nicht über die Tabelle nach. Es ist für uns einfach das nächste Spiel. Wir behalten es bei, dass wir keinen Druck verspüren und nur auf die kommende Partie schauen. Das ist eine tolle Konstellation, aus der wir heraus versuchen, gefährlich zu sein."

... den Gegner RWE: "Essen gehört mit dem Ball zu einer der stärksten Mannschaften der Liga. Sie sind variantenreich mit Ball, sie sind gut in Form und die beste Heimelf, die die letzten vier Spiele zu Hause gewonnen hat. Sie können daheim eine Wucht entwickeln. Das ist für uns derzeit die maximale Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen. Das ist der Reiz. Das wird ein Highlight, bei dem wir uns freuen, dass wir als Aufsteiger dabei sein dürfen. Als Sportler wollen wir uns mit den besten Teams messen, da gehört RWE für mich dazu. Sie sind individuell gut besetzt."

Glückwünsche zum Klassenerhalt: "Wir haben unsere Marke von 45 Punkten noch nicht erreicht, die wir uns vorgenommen haben. Da nehme ich keine Glückwünsche zum Klassenerhalt entgegen."

... die Stimmung in Essen: "Es ist auch spannend, die Atmosphäre im Stadion zu erleben. Das werden wir sicher auch zu spüren bekommen. Das ist eine Atmosphäre, die man als Sportler liebt, was will man mehr als so ein Highlight zu erleben?"

... seine eigene Mannschaft: "Wir sind auch richtig gut in Form. Wir werden alles brauchen, eine gute Tagesform, um in Essen zu bestehen. Wir werden viel verteidigen müssen, da müssen wir kompakt und diszipliniert agieren."