Dank einer Leistungssteigerung beim 1:1 gegen den SV Sandhausen bleibt Preußen Münster in der 3. Liga weiterhin ungeschlagen. Stürmer trifft nach Auszeit direkt.

Der SC Preußen Münster bleibt im Jahr 2024 in der 3. Liga weiterhin ungeschlagen. Das 1:1 (0:1) gegen den SV Sandhausen am Samstag war das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Allerdings überzeugte die Mannschaft von SCP-Trainer Sascha Hildmann nicht über die gesamten 90 Minuten. Erst im zweiten Durchgang konnten die Münsteraner den Punkt sichern.

„Man hat gesehen, welche Qualität Sandhausen hat. Wir mussten uns in der ersten Halbzeit ganz schön strecken und haben nicht so mutig gespielt, wie ich es mir erhofft hatte“, sagte Hildmann nach dem Spiel bei „NullSechs.tv“. Seine Spieler hätten teilweise zu langsam agiert, seien behäbig unterwegs gewesen. Obwohl Sandhausen daraus nicht unbedingt zu großen Chancen kam, sei die Halbzeitführung durch Markus Pink (35.) „okay, weil wir zu dem Zeitpunkt einfach nicht gut waren“, bilanzierte Hildmann.

Grodowski trifft bei Comeback

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Die Preußen kamen besser ins Spiel, nahmen die Fans mit. „Wir sind viel besser reingekommen und haben dann den Preußen-Fußball gespielt, der uns so stark macht“, sagte Hildmann. Der vor dem Spiel noch mit einem Fragezeichen versehene Joel Grodowski sicherte Münster mit seinem zehnten Saisontor den Punkt (66.). Die beiden Spiele zuvor hatte er erkrankt verpasst. „Es freut mich, dass ich mal wieder getroffen habe, aber schlussendlich ist es wieder nur ein Punkt gewesen, so wie letzte Woche auch schon“, sagte der 26-Jährige. „Aber solche Spiele gehören dazu, dafür haben wir es in der zweiten Halbzeit umso besser gemacht.“

Münster: Schulze Niehues - ter Horst (46. Mrowca), Scherder, Koulis, Schad - Bazzoli, Preißinger (58. Deters), Kyerewaa (46. Bouchama), Lorenz - Grodowski (80. Steczyk), Batmaz (59. Wegkamp) Schulze Niehues - ter Horst (46. Mrowca), Scherder, Koulis, Schad - Bazzoli, Preißinger (58. Deters), Kyerewaa (46. Bouchama), Lorenz - Grodowski (80. Steczyk), Batmaz (59. Wegkamp) Sandhausen: Rehnen - Ehlich, Fuchs (68. Girdvainis), Geschwill, Weik - Mühling, Ben Balla - Zander, Greil (83. Meier), Burcu (73. El-Zein) - Pink (68. Otto) Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang) Tore: 0:1 Pink (35.), 1:1 Grodowski (66.) Gelbe Karten: ter Horst (3), Bouchama (2), Preißinger, Grodowski (3), Bazzoli - Fuchs (3), Ehlich (4) Zuschauer: 8898

Mit dem Punkt konnten dennoch Spieler und Trainer schlussendlich leben. „Eigentlich können wir mit einer breiten Brust Fußball spielen, trotzdem haben wir es in der ersten Halbzeit nicht so gezeigt wie sonst. Aber es ist auch ein Prozess, da müssen wir jetzt auch mal drüberstehen und ich bin froh, dass wir es noch gedreht haben“, meinte Hildmann.

Bereits am Dienstag geht es für Preußen Münster zum Nachholspiel zu Borussia Dortmund II (13. Februar, 19 Uhr), die bereits am Freitag mit 3:1 gegen Viktoria Köln gewinnen konnten. Der BVB II ist in diesem Jahr ebenfalls noch ungeschlagen.

In Dortmund wolle man es ab der ersten Minute so machen, wie in der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen, betonte Grodowski. Aber Hildmann warnte: „Es wird nicht minder leicht gegen eine unfassbar gute Mannschaft.“