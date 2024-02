Borussia Dortmund II siegt gegen Viktoria Köln. Trotz einer Roten Karte für Julian Hettwer.

Borussia Dortmund II bleibt im Jahr 2024 ungeschlagen. Auswärts bei Viktoria Köln gab es zum Auftakt des 25. Spieltags der 3. Liga einen 3:1-Auswärtssieg.

Die Hausherren nahmen von Beginn an das Heft in die Hand, doch es war der BVB II, der in Führung ging. Nach einem langen Ball lobbte Franz Roggow auf Ayman Azhil, der aus wenigen Metern nicht minder gefühlvoll, dafür aus stark abseitsverdächtiger Position den Ball über Ben Voll zum 1:0 ins Tor hob (14.). Kurz darauf tauchte Julian Hettwer nach Zuspiel von Azhil völlig frei vor dem Tor auf, diesmal setzte sich Voll durch.

Die Kölner blieben in der Folge spielbestimmend, hatten aber in ihren Aktionen nicht die nötige Klarheit und Effizienz. Ganz anders das Team von Jan Zimmermann: Hettwer flankte scharf, Michael Eberwein köpfte den Ball unter die Latte – 2:0 (27.).

Kurz vor der Pause wusste die Viktoria ihre Überlegenheit tatsächlich in ein Tor umzumünzen. Der auffällige Suheyel Najar brachte den Ball nach Flanke von Luca Marseiler per Direktabnahme im Kasten unter (44.).

Viktoria Köln: Voll – Handle (60. Koronkiewicz), Schultz, L. Dietz, Lopes Cabral – Lorch (73. Hong), Russo, Najar (73. de Meester), Engelhardt (60. Anselm) - A. Becker, L. Marseiler
BVB II: Lotka - Aidonis, Pfanne, Suver, Semic - Azhil, Eberwein, Roggow - Hettwer, Elongo-Yombo, Pohlmann
Tore: 0:1 Azhil (14.), 0:2 Eberwein (27.), 1:2 Najar (44.)
Gelbe Karten: Handle, Schultz, Lopes Cabral – Roggow, Azhil, Eberwein
Rote Karte: Hettwer (59., Notbremse)
Schiedsrichter: Lars Erbst

Wie schon im ersten Durchgang hatte Viktoria Köln auch nach dem Seitenwechsel mehr vom Ball. Wie schon im ersten Durchgang erzielte der BVB II das Tor! Auf erneute Vorlage von Azhil ließ Ole Pohlmann erst einen Verteidiger stehen, ehe er zum 3:1 verwandelte (51.).

Trotz der geringeren Spielanteile waren die Gäste das bessere Team. Weil sie gut verteidigten und clever umschalteten. Die Ausrichtung wurde ab der 60. Minute auf die Probe gestellt. Bei einem Gegenstoß der Kölner erhielt Hettwer für eine Notbremse an Najar die Rote Karte – klar war diese Entscheidung keineswegs (59.).

Die Hausherren hatten nun noch mehr vom Spiel, doch trotz der Überlegenheit fanden sie gegen die Dortmunder kein Durchkommen. Es blieb beim 3:1, wodurch die Borussia auf Rang fünf klettert.

Für Viktoria Köln, Platz 13, geht es bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) im Landespokal bei Alemannia Aachen weiter, ehe es am 17. Februar in der 3. Liga zum MSV Duisburg geht. Der BVB empfängt im Nachholspiel der 3. Liga am Dienstag (19 Uhr) Preußen Münster.