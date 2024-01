Der Sportclub Verl wurde noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und verstärkt sein defensives Mittelfeld.

Der Sportclub Verl hat seinen vierten Zugang im laufenden Winter-Transferfenster vorgestellt.

Der Drittligist gab die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Adrian Fein (24) bekannt. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler wechselt vom niederländischen Eredivisie-Klub Excelsior Rotterdam nach Verl. Fein bringt einiges an Erfahrung aus diversen Profiligen in Deutschland und im Ausland an die Poststraße mit.

Sebastian Lange, der Sportlicher Leiter des Sportclub Verl, betonte die Bedeutung dieser Verpflichtung und den Verlauf der Gespräche: "Es ergab sich kurzfristig die Chance zur Verpflichtung von Adrian und wir haben sofort die Gespräche aufgenommen. Adrian hat in seiner bisherigen Laufbahn in verschiedenen Ligen auf hohem Niveau gespielt und bewiesen, dass er ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und einer hohen Spielintelligenz ist."

Zuletzt ist Fein fast 300 Tage lang ausgefallen. Seit Ende April 2023 war er krankgeschrieben. Lange: "Seine Stoffwechselerkrankung hat ihn zuletzt leider stark ausgebremst. Diese ist aber nun vollständig unter Kontrolle, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist. Die Gespräche mit ihm waren sehr konstruktiv. Adrian ist uns in vielen Punkten entgegengekommen, was seinen Charakter und seine große Motivation für die neue Herausforderung bei uns im Club unterstreicht. Wir sind davon überzeugt, dass beide Seiten mit der nötigen Geduld profitieren und sportliche Erfolge feiern werden."

Adrian Fei ist nach Berkan Taz (Waldhof Mannheim), Marco Mannhardt (FV Illertissen) und Niclas Nadj (SC Paderborn) der vierte Winterzugang der Verler.

Fein, der ein echter Münchener Junge ist, wurde in den Nachwuchsleistungszentren des TSV 1860 München (2005 bis 2006) und FC Bayern München (2006 bis 2017) ausgebildet. Als Profi stand er beim FC Bayern München, SSV Jahn Regensburg, Hamburger SV, Greuther Fürth, Dynamo Dresden, PSV Eindhoven und zuletzt bei Excelsior Rotterdam unter Vertrag.

Der defensive Mittelfeldspieler kommt in seiner Karriere neben drei Bundesliga-Einsätzen auch auf 52 Spiele in der 2. Bundesliga und 27 Begegnungen in der Eredivisie. Hinzu kommen 33 Matches in der Regionalliga Bayern und eine Drittliga-Partie. Diese Statistik dürfte er ab sofort im Trikot des SC Verl ausbauen.