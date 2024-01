Drittligist Preußen Münster besiegte Rot-Weiss Essen mit 2:1. Die Hausherren durften sich über ein ausverkauftes Haus freuen.

Dass beim Westschlager zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen alle Karten vergriffen sein würden, war bereits rund eine Woche vor dem direkten Duell in der 3. Liga klar. Somit war es auch keine Überraschung, dass der Preußen-Stadionsprecher während der zweiten Halbzeit eine mit 11.744 Zuschauern ausverkaufte Hammer Straße verkündete.

Die Adlerträger konnten sich, nach dem Westfalen-Derby gegen Arminia Bielefeld (2:1) in der Vorwoche, bereits zum zweiten Mal in Serie über ein ausverkauftes Heimspiel freuen. Das hatte es in Münster lange nicht mehr gegeben.

Aber auch ein Heimspiel der Preußen gegen RWE war schon lange nicht mehr so gut besucht wie an diesem Sonntagnachmittag – um genau zu sein zuletzt vor über 30 Jahren. Am 13. Juni 1993 traf Münster im Preußenstadion vor 21.700 Fans auf Essen.

Damals ging es in der Aufstiegsrunde um den Aufstieg in die 2. Liga. Durch Treffer von Harald Kügler, Oliver Grein und Christian Dondera setzte sich RWE im Rückspiel mit 3:1 durch und feierte die Rückkehr in die Zweitklassigkeit.

Seitdem waren nie mehr als 10.200 Fans (2002) zu diesem Westschlager in Münster – bis zum 28. Januar 2024. Mit 11.744 Fans war die Hammer Straße bis auf den letzten Platz gefüllt. Mehr Zuschauer sind aktuell nicht zugelassen. Nach 94 intensiven Minuten durften dann nur die Adlerträger jubeln: Münster feierte einen verdienten 2:1-Heimsieg.

Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski, der den Support der Fans lobte, ärgerte sich anschließend: "Das fühlt sich nicht gut an. Wir haben uns viel vorgenommen und wurden extrem von unseren Fans unterstützt. Vom Thema Körpersprache, 'on fire' zu sein in so einem Derby und alles reinzuwerfen, das war nicht auf dem Level, wo wir uns bewegen können. Das können die Jungs besser."