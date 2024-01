Aus der 3. in die 1. Liga BVB ließ Kaufoption verstreichen - Werder-Stürmer glänzt in der Bundesliga

In der vergangenen Spielzeit lief Justin Njinmah noch für Borussia Dortmund II in der 3. Liga auf. Mittlerweile ist der 23-Jährige voll in der Bundesliga angekommen.