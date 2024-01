In Münster kommt es ab 13.30 Uhr zum West-Schlager zwischen dem SCP und RWE. Essens Trainer Christoph Dabrowski nimmt einen Wechsel vor.

Rot-Weiss Essen hat unter der Woche eine schnelle Antwort auf das bittere 1:2 in Aue gefunden und Viktoria Köln verdient mit 3:1 geschlagen. Am 23. Spieltag bietet sich nun die Chance, mit einem Sieg - bei einem weiterhin ausstehenden Nachholspiel in München - wieder bis auf einen Punkt an Ulm auf Relegationsplatz drei heranzurücken. Der Aufsteiger stolperte am Vortag gegen den MSV Duisburg (2:2).

Dafür muss die Elf von Christoph Dabrowski allerdings im Traditionsduell bei Preußen Münster bestehen (Hinspiel: 1:0). Die Mannschaft von Sascha Hildmann feierte zum Auftakt ins neue Jahr einen Derbysieg über Bielefeld und erkämpfte sich unter der Woche bei heimstarken Ingolstädtern ein beachtliches 1:1.

Für das Spiel im Preußenstadion nimmt der RWE-Coach lediglich eine Änderung vor. Eric Voufack, der mit einem kapitalen Fehlpass das zwischenzeitliche 1:2 gegen Köln verschuldete, wird von Andreas Wiegel ersetzt.

Der SCP muss derweil den krankheitsbedingten Ausfall des zuletzt stark aufgelegten Joel Grodowski verkraften. Thorben Deters rückt für den Stürmer in die erste Elf, außerdem startet Marc Lorenz anstelle von Yassine Bouchama.

Das sagten die Trainer im Voraus:

Preußen-Coach Sascha Hildmann: "Essen ist gut drauf, hat zuletzt starke Leistungen gezeigt. Gerade offensiv haben sie Qualität. Wir müssen sehr engagiert sein, um da mitzuhalten. Wir wollen einen richtigen Fight liefern und uns mit drei Punkten belohnen."

RWE-Trainer Christoph Dabrowski: "Ich bin noch nicht allzu lange hier wie andere. Wie zum Beispiel mein Co-Trainer Lars Fleischer, Cedric Harenbrock oder Isaiah Young. Doch von ihnen weiß ich, dass die Spiele Essen gegen Münster schon in der Regionalliga sehr hitzig waren. Da hat sich wohl in der Historie so einiges aufgebaut. Es wird wieder ein heißes Spiel. Wir freuen uns darauf und sind gut gerüstet."

Die Aufstellungen im Überblick:

Preußen Münster: Schulze Niehus - ter Horst, Scherder, Koulis, Böckle - Bazzoli, Preißinger - Kyerewaa, Deters, Lorenz - Batmaz

Bank: Schenk, Bouchama, Oubeyapwa, Heil, Grote, Schad, Wegkamp, Hahn

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Brumme - Müsel, Sapina - Obuz, Harenbrock, Young - Vonic

Bank: Wienand, Voelcke, Berlinski, Eisfeld, Kourouma, Kaiser, Voufack, Doumbouya, Etri

Schiedsrichter: Timo Gerach