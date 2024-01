Fix - Preußen Münster verleiht Talent in die Regionalliga Nord

Preußen Münster hat ein Talent zeitweise abgegeben. Es soll Spielpraxis in der Regionalliga Nord sammeln.

Ein Drittliga-Einsatz sammelte Marvin Benjamins bislang für den SC Preußen Münster. Weitere werden in dieser Saison nicht hinzukommen. Der 21-Jährige verlässt die Adlertrage leihweise und läuft bis zum Sommer für den SV Meppen auf.

An diesem Mittwoch machte der Klub aus der Regionalliga Nord den Transfer offiziell. Dass es so kommen würde, war aber längst kein Geheimnis mehr. Benjamins reiste bereits mit den Emsländern ins Trainingslager in der Türkei.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Marvin von Preußen Münster ausleihen können. Mit ihm haben wir in unserer Offensive eine weitere wichtige Option", sagt Meppens Sportlicher Leiter David Vrzogic über den Neuzugang. "Marvin ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der bei uns den nächsten Step gehen kann. Er ist ein sehr guter Eins-gegen-eins-Spieler. Er hat einen super linken Fuß und ist offensiv flexibel einsetzbar. Er wird uns mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen sehr guttun."

Benjamins ist ein Münsteraner Eigengewächs und empfahl sich nach seiner Zeit im Nachwuchs über die zweite Mannschaft für einen Profivertrag. Den unterzeichnete er im vergangenen Sommer, nachdem der Offensivmann vergangene Saison erste Einsätze in der Regionalliga West verzeichnet hatte.

In dieser Spielzeit pendelte Benjamins zwischen Oberliga-Team, Tribüne und Ersatzbank in der 3. Liga - bis er am letzten Spieltag vor der Winterpause mit einer Einwechslung beim 2:3 gegen die SpVgg Unterhaching belohnt wurde.

"Marvin gibt in jeder Einheit Vollgas, ist ganz nah dran. Für den nächsten Entwicklungsschritt braucht er regelmäßige Einsatzzeiten, die wir ihm in den kommenden Wochen und Monaten aber kaum bieten können. Wir sind sehr froh, dass wir mit dem SV Meppen einen tollen Verein gefunden haben, der ihm diese Perspektive auf hohem Niveau und unter optimalen Bedingungen aufzeigt", hatte SCP-Sportchef Peter Niemeyer vor einer Woche zur bevorstehenden Leihe gesagt. In der kommenden Saison soll Benjamins, dessen Vertrag bis 2025 läuft, dann wieder bei den Preußen angreifen.