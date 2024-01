Rot-Weiss Essen trifft ab 19 Uhr an der Hafenstraße auf Viktoria Köln. Christoph Dabrowski kann sich dabei wieder auf seine angestammte Innenverteidigung verlassen.

Rot-Weiss Essen hat einen bitteren Start in das Pflichtspieljahr 2024 hinter sich. Trotz einer Führung nach nur 58 Sekunden musste man sich dem FC Erzgebirge Aue mit 1:2 geschlagen geben. Mirnes Pepic sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit dafür, dass die Veilchen die Partie drehten und RWE ohne einen Zähler aus dem Erzgebirge abreisen musste.

Nur vier Tage später geht es für die Schützlinge von Christoph Dabrowski an der heimischen Hafenstraße jedoch schon weiter. Am 22. Spieltag der 3. Liga ist Viktoria Köln zu Gast. Die Mannschaft von Olaf Janßen kommt gut erholt nach Essen, schließlich fiel das für Samstag angesetzte Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken witterungsbedingt aus.

Gegen den Tabellen-13. geht es für RWE darum, den Anschluss an den Relegationsplatz wiederherzustellen. Der SSV Ulm 1846 zog am Wochenende mit einem 2:0 über Unterhaching auf drei Zähler davon. Bei diesem Vorhaben kann Dabrowski wieder auf seinen Abwehrchef Götze setzen, der Kourouma nach seiner Gelbsperre in der Innenverteidigung ersetzt. Die restlichen zehn Spieler aus der Startelf in Aue erhalten auch an diesem Spieltag das Vertrauen des Coaches.

Das sagten die Verantwortlichen vorab:

RWE-Coach Christoph Dabrowski: "Das wird ein schweres Spiel auf einem wahrscheinlich schmierigen Rasen. Viktoria Köln ist eine gute Ballbesitzmannschaft, mit viel Spielfreude. Sie laufen hoch an und wollen immer intensiv pressen. Sie verfügen über ein gutes Positionsspiel im Ballbesitz. Das zeichnet die Mannschaften von Olaf Janßen aus. Sie machen es wirklich ordentlich, nur der Lohn fehlte bis dato. Ich habe Viktoria Köln vor der Saison im oberen Drittel erwartet."

Viktoria-Sportchef Stephan Küsters: "Wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist Essen Favorit. Es ist immer sehr unangenehm, an der Hafenstraße zu spielen. Essen wird unheimlich von den Zuschauern gepusht. Wir als Gegner müssen diese Atmosphäre irgendwo auch aufsaugen und in positive Energie umwandeln."

Die Aufstellungen im Überblick:

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack, Rios Alonso, Götze, Brumme - Müsel, Sapina - Obuz, Harenbrock, Young - Vonic

Bank: Wienand, Voelcke, Rother, Wiegel, Berlinski, Eisfeld, Kourouma, Doumbouya, Etri

Viktoria Köln: Voll - Schultz, Lorch, Dietz - Koronkiewicz, Russo, Bogicevic, Handle - Philipp - Marseiler, Becker

Bank: Rauhut, Lopes Cabral, de Meester, Greger, Anselm, Najar, Sicker, Kubatta, Karaduman

Schiedsrichter: Patrick Schwengers