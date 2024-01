Fünf Punkte trennen den MSV Duisburg in der 3. Liga nach der bitteren Niederlage in München (1:4) vom rettenden Ufer. Die Köpfe bei den Zebras hingen tief.

Gerne hätte sich Boris Schommers nach seinem 45. Geburtstag am Freitag über ein nachträgliches Geschenk gefreut. Doch es kam anders. Der MSV Duisburg kassierte zum Jahresstart eine bittere Niederlage beim TSV 1860 München (1:4) und verlor weiter Boden im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Es war ein unerwartet schwacher Auftritt.

Dabei kamen die Zebras gut in die Partie, ließen durch Ersatzkapitän Thomas Pledl eine dicke Chance zum Start ungenutzt und mussten sich nach dem Doppelschlag von Julian Guttau und Morris Schröter (15., 23.) dann erst mal schütteln. Den Meiderichern fehlte im Spielaufbau jegliche Souveränität und Effektivität.

Nach 53 Minuten und dem zweiten Treffer von Schröter sowie dem Seitfallzieher von Fynn Lakenmacher war das Spiel aus Duisburger Sicht gelaufen. Alaa Bakir betrieb mit seinem Treffer zum 1:4 nur noch Ergebniskosmetik. Insgesamt kam viel zu wenig von der so gut verstärkten Offensive. Ahmet Engin fiel als Joker nicht mehr auf.

Der neue Hoffnungsträger in der Sturmspitze, Daniel Ginczek, nahm bis zu seiner Auswechslung kaum am Spiel teil. Er blieb komplett blass. Gefährliche Abschlüsse: Fehlanzeige. Als Soforthilfe hat sich der 120-fache Bundesligaspieler zumindest am Wochenende noch nicht erwiesen. Schommers zeigte sich dennoch von der Qualität des Routiniers beeindruckt. „Er brennt auf Spielzeit“, sagte der Trainer und hofft auf Besserung.





„Wie wir nach der 15. Minute verteidigt haben, war dilettantisch und so nicht drittligawürdig. Da habe ich kein Verständnis für und das kann ich so gerade auch nicht erklären. Das war in der Vorbereitung nicht so“, monierte Schommers nach der Partie am Magenta-Mikrofon. In der Generalprobe gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ging es aber auch gegen einen Regionalligisten. „Nach vorne haben wir dann auch die Linie verloren“, ergänzte der Trainer.

Die Zebras fliegen noch am Abend Richtung Westen. Es wird wohl eine ruhige Rückreise werden. Am Dienstag kommt der Hallesche FC zum nächsten Abstiegskrimi.