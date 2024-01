Im Spiel zwischen Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen präsentieren Heim-Fans eine Fahne der Gäste und verhöhnte einige RWE-Fans.

Gut eine halbe Stunde zwar zum Rückrunden-Auftakt in der Partie zwischen Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen gespielt (live im RS-Ticker), da ging der Blick der Gästefans in Richtung Heimkurve. Fans von Erzgebirge Aue präsentierten in der eigenen Kurve eine Fahne der Anhänger von RWE - standesgemäß auf dem Kopf.

Dazu gab es ein Spruchband einige Meter über der der Fahne im Fanblock der lila-weißen. „Rot-Weiss Essen. Saufen, Fressen, Fahne vergessen“, stand auf einer Tapete geschrieben. Offenbar hatten Anhänger der Essener ihre Fahne bei einem Restaurant-Besuch vergessen. Die Aue-Anhänger spotteten so über die RWE-Fans.

Fahne ist Heiligtum für jede Ultra-Gruppe

Die Essener Fans reagierten im Gästeblock von Aue kaum auf die Aktion der Auer Anhänger. Mit einem Gesang sendeten sie unfreundliche Grüße gen Heimkurve, mehr kam allerdings nicht von den mitgereisten Fans aus dem Ruhrpott. Rund 550 RWE-Fans haben ihre Mannschaft im Erzgebirge unterstützt.

Unter Ultras ist die Fahne eine Art Heiligtum. Sie ist das wichtigste Utensil der jeweiligen Gruppe. Bei Verlust kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass sich Gruppen auflösten. Bei der von Aue-Fans präsentierten Fahne handelte es sich allerdings nicht um eine Zaunfahne einer der Essener Ultra-Gruppen. Daher fielen die Reaktionen aus der Essener Kurve auch recht verhalten aus. Allerdings dürften sich die Besitzer der Fahne mächtig geärgert haben.

RWE mit großer Chance

Für RWE ist die Partie in Aue zum Jahresauftakt eine große Möglichkeit. Mit einem Erfolg könnte das sehr erfolgreiche Jahr 2023 fortgeführt werden - und die Aufstiegsträume der Rot-Weissen könnten weitergeträumt werden. Mit drei Punkten würde RWE vorerst auf den Relegationsrang springen. Zur Pause führt RWE im Erzgebirge mit 1:0 durch einen Treffer von Isaiah Young nach bereits 58 Sekunden. Doch im Spielverlauf wurde Aue immer besser und hatte gute Möglichkeiten zum Ausgleich.