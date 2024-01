MSV Duisburg: Schommers zum Jander-Abgang: „Für seine Weiterentwicklung richtiger Schritt“

Die Personalie Caspar Jander war zuletzt das große Thema beim MSV Duisburg. Der U20-Nationalspieler wird die Zebras im Sommer Richtung 1. FC Nürnberg verlassen. Das sagt der Trainer.

Der MSV Duisburg startet in die letzte Trainingswoche vor dem Start der 3. Liga-Restserie. Am Samstagnachmittag geht es für die Zebras dann wieder um Punkte, wenn das Gastspiel im Grünwalder Stadion beim TSV 1860 München (20.01., 16:30 Uhr) ansteht.

Die vielversprechenden MSV-Auftritte vor der Winterpause sowie die Testspielergebnisse nach dem Jahreswechsel sorgen bei Verantwortlichen und Fans für Zuversicht. Mit zwei erfolgreichen Partien gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf (nach 1860 geht es gegen den Tabellen-17. Hallescher FC) wären die Duisburger wieder voll im Geschäft.

Der 3:0-Sieg in der Generalprobe gegen Borussia Mönchengladbach II am vergangenen Wochenende stimmte auch Cheftrainer Boris Schommers positiv. Daran will er nun in der kommenden Trainingswoche anknüpfen:

„Wir legen den Schwerpunkt auf die Automatismen, die man schon im Testspiel gesehen hat. Wir wollen genau so weitermachen. Wir wollen die Sicherheit, die wir jetzt haben und das Bewusstsein gegen den Ball sowie die Automatismen weiter hereinbekommen. Grundsätzlich haben mir schon viele Dinge gut gefallen.“ Ab Mitte der Woche werde „das Ganze dann auf den Gegner, auf 1860 München, ausgerichtet“.

MSV Duisburg: Schommers ist froh über Klarheit im Fall Jander

Inzwischen klar ist, dass die Duisburger im Kampf gegen den drohenden Abstieg auch auf die Dienste ihres U20-Nationalspielers Caspar Jander zurückgreifen können. Dass der 20-jährige Mittelfeldspieler die Zebras spätestens im Sommer Richtung 1. FC Nürnberg verlassen wird, war seit Anfang des Jahres in trockenen Tüchern.

Doch bis zuletzt stand noch ein vorzeitiger Winterwechsel zur Debatte. Der MSV lehnte ein Angebot des Zweitligisten in Höhe von rund 150.000 Euro ab und beschloss, die Saison mit ihrem Eigengewächs beenden zu wollen - RevierSport berichtete. Diese Entscheidung lag auch im Interesse der Spielerseite.

Nun äußerte sich auch MSV-Coach Schommers erstmals zum Transfer von Jander. Der 44-Jährige sei froh, dass die Entscheidung frühzeitig fiel und sich nicht über den Januar hinweg zieht: „Dass jetzt Klarheit herrscht, ist generell gut und wichtig für alle Parteien. Für Caspar, für den 1. FC Nürnberg und für uns. Er wird diesen Weg erst im Sommer gehen und uns bis dahin helfen, die Klasse zu halten. So kann sich jeder auf seine Aufgaben konzentrieren.“

Dass sich der Mittelfeldspieler, trotz mehrfacher Angebote aus der Bundesliga, für einen Vierjahresvertrag bei den Franken entschied, ist aus Schommers Sicht die richtige Wahl für seinen Karriereverlauf: „Der Spieler wird zu einem Zweitligisten wechseln. Für seine Weiterentwicklung ist es der richtige Schritt“, sagte der Trainer. Jander gehört in der laufenden Saison der Duisburger zu den Lichtblicken, absolvierte bislang 18 Spiele und erzielte dabei ein Tor (zwei Vorlagen).