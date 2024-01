MSV Duisburg: Schommers hat Testspiel-Sieg "sehr gut gefallen" - Lob für Probespieler

Der MSV Duisburg konnte im Testspiel gegen den FC Eindhoven mit 6:1 (3:0) gewinnen. Trainer Boris Schommers war hochzufrieden und äußerte sich auch zu Probespieler Daniels Ontuzans.

6:1 (3:0) für den MSV Duisburg hieß es am Ende eines völlig einseitigen Testspiels gegen den niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven. Nicht der einzige Grund zum Jubeln, denn auch die Verpflichtung von Daniel Ginczek ist in trockenen Tüchern.

Schon bei der Vorstellung Ginczeks zeigt sich MSV-Trainer Boris Schommers angetan und restlos überzeugt von den Qualitäten des neuen Torjägers, der von Fortuna Düsseldorf an die Wedau gewechselt ist. Gegen Eindhoven stand er noch nicht auf dem Rasen.

Eine adäquate Leistung zeigte derweil Probespieler Daniels Ontuzans, der einen Elfmeter herausholte. Kurz vor Schluss hätte der Lette auf 7:1 stellen können, allerdings übersah ihn Kaan Inanoglu und scheiterte am Eindhovener Schlussmann, anstatt querzulegen.

Mit dem Testspiel zeigt sich der Übungsleiter hochzufrieden, auch wenn er sich über das Tor zum 6:1 ärgerte. Schließlich hielt Torhüter Maximilian Braune den umstrittenen Handelfmeter. Allerdings setzte die Hintermannschaft der Zebras unzureichend nach, sodass der Ball schließlich doch im Netz zappelte.

Ich hätte Daniels Ontuzans sein Tor gegönnt Boris Schommers

Nach dem Spiel sprachen wir mit Schommers über …

… das Testspiel: Ich bin sehr zufrieden. Keiner hat sich verletzt, jeder hat seine Einsatzzeiten bekommen. Wir haben sechs Tore geschossen. Jeder hat seine Chance bekommen, es hat mir hervorragend gefallen, wie meine Mannschaft das gemacht hat. Gerade die Einstellung der Jungs fand ich wirklich gut. Es war ein gutes, gelungenes Testspiel. Ich bin rundum zufrieden.

… Testspieler Daniels Ontuzans: Er hat eine ordentliche Leistung gezeigt und 45 Minuten gespielt. Es ist immer besonders schwierig, in einer externen Mannschaft zu spielen. Ich hätte ihm am Ende noch sein Tor gegönnt, nachdem er für uns den Elfmeter herausgeholt hat. Leider kam da der Querpass nicht. Aber insgesamt war das in Ordnung.