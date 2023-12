Preußen Münster: Testspiele und JHV - Winterfahrplan steht

Der Plan von Preußen Münster für die kurze Winter-Vorbereitung steht. Vor dem Wiederbeginn der 3. Liga sind drei Testspiele geplant.

Auch wenn es mit der Absage der Partie gegen Borussia Dortmund II am Mittwochabend ein denkwürdiges Ende nahm: Preußen Münster kann auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr samt Drittliga-Rückkehr zurückblicken.

Allzu viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Adlerträgern in der Winterpause allerdings nicht. Die Unterbrechung ist kurz, schon am 21. Januar rollt der Ball in der 3. Liga wieder, Arminia Bielefeld kommt an die Hammer Straße (13.30 Uhr).

Zweieinhalb Wochen zuvor - am 3. Januar - bittet Trainer Sascha Hildmann seine Mannschaft zum Trainingsauftakt. Bevor es im Heimspiel gegen Bielefeld dann wieder um Punkte geht, bestreitet der SCP drei Testspiele.

Es geht zum niederländischen Zweitligisten SC Cambuur (6. Januar, 13 Uhr) und zum deutschen Zweitligisten SC Paderborn (14. Januar, 11 Uhr). Außerdem ist eine Vorbereitungspartie gegen den Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg (13. Januar, 14 Uhr) geplant - wo diese Begegnung ausgetragen wird, ist noch offen. Ebenso ist unklar, ob gegen Oldenburg vor Zuschauern gespielt wird. Gegen Cambuur und Paderborn ist bereits klar: Die Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Während der Winterpause laden die Preußen zudem zur Jahreshauptversammlung im Stadion (14. Januar, 11 Uhr). Und hier kommt es zu einer Terminüberschneidung, denn der Test gegen Paderborn steigt zur selben Zeit.

"Für eine optimale Vorbereitung auf den Re-Start der 3. Liga benötigen alle Spieler möglichst viel Spielpraxis und die Chance, auch bei winterlichen Bedingungen ein Testspiel auf Naturrasen zu bestreiten", erklärt Münster dazu in einer Mitteilung. "Spieler, die nicht zum Testspiel-Aufgebot gehören, weil sie z.B. am Tag zuvor schon gegen Oldenburg aufgelaufen sind, werden die JHV besuchen."

Preußen Münster: Der Winterfahrplan im Überblick

3. Januar: Trainingsauftakt

6. Januar, 13 Uhr: Testspiel gegen SC Cambuur (A) (ohne Zuschauer)

13. Januar, 14 Uhr: Testspiel gegen VfB Oldenburg (H) (Ort noch offen)

14. Januar, 11 Uhr: Testspiel gegen SC Paderborn (A) (ohne Zuschauer)

14. Januar, 11 Uhr: Jahreshauptversammlung im Preußenstadion

21. Januar, 13.30 Uhr: Arminia Bielefeld (H)