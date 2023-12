3. Liga: SC Verl muss den Drittliga-Topscorer im Winter abgeben

Bittere Nachrichten für den SC Verl: Der Drittligist muss in der Rückrunde ohne seinen besten Offensivspieler auskommen.

Der SC Verl gehört in der 3. Liga wieder einmal zu den positiven Überraschungen und hat eine erfolgreiche Halbserie gespielt. Ein Spieler, der aus der ohnehin starken Mannschaft von Trainer Alexander Ende herausragte, war Oliver Batista Meier.

Der 22-Jährige führt die Scorerliste der 3. Liga mit 19 Punkten an (neun Tore, zehn Vorlagen). Künftig müssen die Verler allerdings ohne ihren Unterschiedsspieler planen. Denn Batista Meier kehrt in der Winterpause zu Dynamo Dresden zurück, das wurde am Donnerstag bekannt.

Ursprünglich hatte die SGD den Offensivmann bis zum Ende dieser Saison nach Verl verliehen, wo er sich in einem ruhigen Umfeld weiterentwickeln sollte. Doch Batista Meier spielte so stark auf, dass sich Dresden entschied, eine Vertragsklausel zu ziehen und den Deutsch-Brasilianer schon jetzt zurückzuholen.

Dass dieses Szenario eintreten könnte, hatte sich in den letzten Wochen bereits angedeutet. Entsprechend entspannt reagiert Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange auf den Verlust: "Wir sind stolz darauf, Teil von Ollis Weg gewesen zu sein und hätten seine Entwicklung bei uns gern weiter gefördert. Unser Dank gilt Dynamo Dresden für die Unterstützung und die erfolgreiche Partnerschaft während seiner Leihe. Diese war ein wesentlicher Faktor für das Gelingen dieses Engagements", sagt der Ex-Profi. "Wir sind überzeugt, dass Olli seine hervorragende Form beibehalten wird und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Batista Meier stammt aus dem Nachwuchs des FC Bayern. 2022 wechselte er von München nach Dresden, blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Nach seinem Sommer-Wechsel zu Verl explodierten seine Leistungen förmlich. Zwischenzeitlich kam Batista Meier auf 13 Torbeteiligungen in acht Partien, gekrönt von seinem Gala-Auftritt beim 5:0-Sieg bei Rot-Weiss Essen mit drei Treffern und einer Vorlage.

"Wir haben Oliver nach Verl verliehen, um mit Spielpraxis seine Weiterentwicklung zu fördern. Seine zuletzt gezeigten Leistungen, die erzielten Tore und Vorlagen sprechen für diese Entwicklung. Deshalb haben wir uns bewusst für die vorzeitige Rückkehr entschieden", erklärt der Dresdener Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Ob Batista Meier im neuen Jahr aber tatsächlich im Dresdener Trikot aufläuft, bleibt abzuwarten. Gerüchten zufolge sollen Zweitligisten wie der Hamburger SV an einem Wintertransfer interessiert sein.