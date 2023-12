BVB II: Münster-Absage - darum war der Signal Iduna Park kein Thema

BVB II-Teammanager Ingo Preuß arbeitet seit 30 Jahren für die Schwarzgelben. Aber so etwas wie am Mittwochabend hat er auch noch nicht erlebt.

Seit mehr als 30 Jahren ist Ingo Preuß nun für Borussia Dortmund tätig. Aber so etwas hatte der 65-jährige Teammanager auch noch nicht erlebt. Weil vor dem Drittliga-Spiel gegen Preußen Münster ein verdächtiger Gegenstand auf der Gegengerade gefunden wurde, der sich inzwischen als eine leere mit Klebeband verschlossene Kunststoffröhre herausgestellt hat, wurde der Spiel zwischen der U23 des BVB und Preußen Münster am Mittwochabend im Stadion Rote Erde abgesagt.

Für Preuß die einzig richtige Entscheidung. „Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Aber man erlebt immer wieder neue Sachen“, sagte Preuß nach der Absage. „Das ist für mich natürlich jetzt auch ein Novum, was da passiert ist. Aber ich denke, dass der DFB da richtig gehandelt hat und aus Sicherheitsbedenken die ganze Sache abgesagt hat.“

Preuß wies auch darauf hin, dass das Spiel, das um 19 Uhr hätte angepfiffen werden sollen, auch einige Stunden später aus sportlicher Sicht keinen Sinn mehr gemacht hätte. „Sportlich hat das auch keinen besonderen Stellenwert, wenn die Jungs vier Stunden in der Kabine sitzen und auf den Anpfiff warten, der dann möglicherweise immer noch verschoben wird. Von daher ist die Entscheidung des DFB zu 100 Prozent zu unterstützen.“

Da seien sich auch beide Vereine einig gewesen. „Der DFB hat so entschieden und beide Vereine waren damit einverstanden. Es ist natürlich schade, aber wir waren uns alle einig. Wir hätten 5.000 Zuschauer im Stadion gehabt. Und in diesem Stadion sind 5.000 Zuschauer eine tolle Atmosphäre. Ich hoffe, dass es dann irgendwann im Nachholspiel nochmal genauso wird.“

Es sei wohl auch nicht möglich gewesen, das Spiel kurzerhand in den Signal Iduna Park gegenüber zu verlegen. „Das war gar kein Thema. Ich glaube das funktioniert auch aus Sicherheitsaspekten nicht so schnell die Blöcke zu öffnen und mit den Medien die ganzen Sachen umzustellen“, erklärte Preuß.

Auch ohne die Punkte aus dem Münster-Spiel sei er mit der Saison bisher sehr einverstanden: „Sportlich war es so, dass wir in der Hinserie eine Menge an Punkten geholt haben. Das hätte so keiner erwartet.“

Daher sei er mit der Punktausbeute bisher sehr zufrieden. „Ich hoffe, dass wir dann in der Rückrunde unsere sieben bis acht Ausfälle, die wir in den letzten Wochen zu beklagen hatten, wieder dabei haben und dass es dann eine total solide Saison wird.“

Für die Spieler der BVB-U23 hat nun der Weihnachtsurlaub begonnen. „Am 2. Januar geht es dann weiter mit unserem Trainingslager in der Türkei“, erklärte Preuß.