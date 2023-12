Drittligist Rot-Weiss Essen geht in die wohlverdiente Winterpause. Zuvor erhalten die Spieler noch ein RevierSport-Zeugnis.

19 Spiele, 33 Punkte: Rot-Weiss Essen spielte ein starkes erstes Halbjahr 2023/24, welches durch den 3:2-Erfolg gegen den Halleschen FC gekrönt wurde.

Im Dezember 2023 zählt RWE zum Kreis der Anwärter auf den Relegationsplatz. Auch wenn in dieser Liga das Momentum schnell wechselt, konnte sich der Drittligist oben festsetzen.

Bevor es in die Winterpause geht, erhalten die RWE-Spieler noch ein RevierSport-Zeugnis. Für eine Bewertung wurden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens fünfmal in der 3. Liga zum Einsatz gekommen sind.

Hinweis: Der suspendierte Ex-Kapitän Felix Bastians und der lange verletzte Thomas Eisfeld (drei Monate ohne Einsatz) wurden nicht benotet. Insgesamt haben wir 18 Spieler bewertet, hier folgt Teil 1:





Jakob Golz:

Der Torwart war eine absolute Konstante im Essener Team. Wenn er gefordert wurde, war er da. Speziell seine Galavorstellung bei Viktoria Köln (0:0) bleibt lange in Erinnerung. Jakob Golz ist zweifelsohne einer der besten Drittliga-Keeper der Saison 2023/24.

RevierSport-Note: sehr gut minus (1-)

Andreas Wiegel:

Andreas Wiegel hatte seinen Stammplatz mitten in der Hinrunde an Eric Voufack verloren, weil er beim Wendepunkt gegen den BVB II (2:1) verletzt fehlte. Zuvor erwischte er gegen Verl (0:5) wie viele Mitspieler einen rabenschwarzen Tag. Als Einwechselspieler lieferte der letztjährige Leistungsträger wichtige Impulse bei den Last-Minute-Siegen gegen Duisburg (2:1), Bielefeld (2:1) und Halle (3:2).

RevierSport-Note: befriedigend (3)

Eric Voufack:

Der Rechtsverteidiger rutschte für Wiegel am elften Spieltag in die Startelf und stand fortan immer von Beginn an auf dem Platz. Mit Eric Voufack in der ersten Elf gewann RWE insgesamt sieben von zehn Partien. Der 22-Jährige ist ein Aktivposten, schaltet sich regelmäßig in die Offensive ein, hat in der Arbeit gegen den Ball allerdings noch Luft nach oben. Da muss er sich steigern.

RevierSport-Note: befriedigend (3)

Felix Götze:

Der 25-Jährige ist eine der größten Entdeckungen des ersten Halbjahres. Nachdem er von Christoph Dabrowski als Innenverteidiger eingesetzt wurde, lieferte Felix Götze eine starke Partie nach der anderen ab. Er ist kompromisslos im Zweikampf, kopfballstark und technisch extrem versiert. Wie wichtig der gebürtige Dortmunder ist, zeigt folgende Statistik: Drei der sechs Niederlagen kassierte RWE, wenn Götze nicht in der Startelf stand. RevierSport-Note: sehr gut minus (1-)

José-Enrique Ríos Alonso:

Der Abwehrspieler ist Essens Dauerbrenner und der einzige Feldspieler, der jede Minute absolvierte. Gegen Verl (0:5) und in Ingolstadt (1:2) patzte er, aber ansonsten zeigte er viele gute Leistungen. José-Enrique Ríos Alonso ist noch nicht auf einem Niveau wie Nebenmann Götze, aber ein wichtiger Stammspieler im Team von Coach Dabrowski.

RevierSport-Note: gut minus (2-)

Mustafa Kourouma:

Immer wenn Mustafa Kourouma gefragt war, lieferte er ab. Der 20-Jährige erzielte in Dortmund II (2:1) und beim Derby in Duisburg (2:1) zwei extrem wichtige Tore und untermauerte seinen Status als erster Herausforderer der beiden Innenverteidiger. Vom Eigengewächs ist noch einiges zu erwarten.

RevierSport-Note: gut minus (2-)

Lucas Brumme:

Diesen Neuzugang hatte wohl kaum jemand auf dem Zettel, doch Lucas Brumme entwickelte sich sofort auf ungewohnter Linksverteidigerposition zum wichtigen Baustein des Essener Spiels. Der 24-Jährige ist schnell, ballsicher und schlägt präzise Flanken. Mit vier Assists ist er einer der besten Vorlagengeber von RWE.

RevierSport-Note: gut (2)

Sascha Voelcke:

Vor der Saison galt der 21-Jährige noch als Streichkandidat, aber er erkämpfte sich in der Vorbereitung eine Chance. Dass es dann 13 Einsätze werden, hätte wohl auch Voelcke selbst nicht erwartet. Zwar wird der Linksverteidiger fast ausschließlich als Joker berücksichtigt, aber er gehört fest zum Team. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Flanken bringt er gute Elemente rein, teilweise unterlaufen ihm aber noch zu einfache Fehler.

RevierSport-Note: befriedigend (3)

Vinko Sapina:

Der Neuzugang ist perfekt eingeschlagen. Nicht nur entwickelte sich Vinko Sapina auf Anhieb zum Leistungsträger und Mittelfeldstrategen, er wurde nach der Suspendierung von Felix Bastians auch zum Kapitän ernannt. Der 28-Jährige ist der Spielmacher der Essener. Er hat die meisten Ballkontakte, ist immer anspielbereit und einer der wichtigsten Spieler im RWE-Kader.

RevierSport-Note: sehr gut minus (1-)

Hinweis: Den zweiten Teil des RWE-Zeugnisses gibt es am 25. Dezember.