MSV: Gespräch zwischen Güvenisik und sportlicher Führung - so ist der Stand bei Inanoglu

Der MSV Duisburg kommt einfach nicht vorwärts. Fünf Punkte sind es bis auf das rettende Ufer. Und zuletzt hatte Trainer Boris Schommers noch ein Problem: die Nachfragen zu Kaan Inanoglu.

Vor dem Spiel des MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden (2:4) hatte RevierSport getitelt: "U19-Torjäger erneut nicht im Kader - Schommers nennt die Gründe".

Seit Wochen wird MSV-Trainer Boris Schommers darauf angesprochen, warum er denn nicht dem 18-jährigen Kaan Inanoglu, der in zehn U19-Bundesligaspielen an zehn Treffern (neun Tore, eine Vorlage) beteiligt war, eine Chance bei den Drittliga-Profis gewährt.

"Ich habe auch als Junioren-Trainer gearbeitet und weiß, dass es immer noch ein Unterschied ist, ob man in der A-Jugend-Bundesliga oder der 3. Liga spielt. Die Leute draußen müssen meine Entscheidungen nicht nachvollziehen. Wichtig ist, dass wir das intern tun. Und da sind wir uns alle einig", bekräftigte Schommers, der einst die U17 und U19 des 1. FC Köln trainierte.

Trotz dieser deutlichen Aussagen machte der 44-jährige Fußballlehrer dem Sturm-Juwel der Mannschaft von U19-Trainer Engin Vural aber auch Hoffnung, noch in diesem Jahr bei den Profis zu debütieren. Schommers: "Wir befinden uns in einer Englischen Woche. Am Mittwoch kann der Kader wieder anders aussehen."

Doch mittlerweile ist klar, dass Inanoglu auch im letzten Spiel des Jahres gegen den SC Freiburg II nicht im Kader stehen wird. Sercan Güvenisik, Onkel und Berater des Sturm-Juwels, fuhr am Montag von seinem Heimatort Hamburg ins Ruhrgebiet, um mit der sportlichen Führung der Duisburger über seinen Schützling zu sprechen.

Jetzt soll Kaan im Winter weiter mit der Mannschaft trainieren und zum richtigen Zeitpunkt seine Chance erhalten Sercan Güvenisik

"Ich habe Chris Schmoldt und Branimir Bajic, und auch später Boris Schommers, gefragt, ob sie mir erklären können, warum Kaan noch keine Chance erhielt? Das konnten sie. Ich konnte die Argumente nachvollziehen, auch wenn Fußball immer Ansichtssache ist und man vielen Meinungen zu einem Thema haben kann", erzählt Ex-Profi Güvenisik gegenüber RevierSport.

Das Ergebnis des Gesprächs: Die MSV-Verantwortlichen halten große Stücke auf Inanoglu, der sich seit zwei Wochen im Training der Profis zeigen konnte, und werden ihn auch die Winter-Vorbereitung mit der Drittliga-Mannschaft absolvieren lassen.

Güvenisik: "Die Verantwortlichen wollten Kaan einfach nicht ins kalte Wasser schmeißen. Ein 18-Jähriger kann nicht die Kohlen für den MSV aus dem Feuer holen. Das ist die Meinung der sportlichen Führung, und das kann ich nachvollziehen. Es besteht in so einer Situation auch die Gefahr, so einen jungen Spieler zu verbrennen. Und daher bin ich mit dem Plan des MSV einverstanden. Jetzt soll Kaan im Winter weiter mit der Mannschaft trainieren und zum richtigen Zeitpunkt seine Chance erhalten. Ich kann versprechen, dass der Junge heiß ist und noch härter an sich arbeiten wird, um 2024 eine Chance bei den Profis zu erhalten und diese zu nutzen."