Der MSV Duisburg hat in 18 Spielen gerade einmal elf Tore erzielt. Und obwohl in der U19-Bundesliga ein Zebra-Talent nach Belieben trifft, verzichtet der Profitrainer auf dieses Juwel.

18 Spiele und elf Tore: so lautet die Bilanz des MSV Duisburg in der 3. Liga. Zehn Begegnungen und neun Buden: das ist die Statistik von Kaan Inanoglu in der U19-Bundesliga West.

Da liegt es auf der Hand, dass viele Fans des MSV Duisburg aufgrund der Tor-Misere bei den Profis den 18-jährigen Inanoglu gerne mal oben sehen würden. Doch die Zeit dazu ist (noch) nicht gekommen.

Der türkische Junioren-Nationalspieler trainiert seit zwei Wochen mit den Profis, muss sich aber auf den ersten Einsatz beziehungsweise die erste Nominierung für den 20er Spieltagskader weiter gedulden.

Vor dem Spiel (17. Dezember, 13.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden erklärte Profitrainer Boris Schommers: "Kaan wird nicht dabei sein. Jeder ist herzlich eingeladen und kann sich Trainingseindrücke holen. Wir trainieren fast immer öffentlich. Die Jungs, die zum Profikader gehören, geben mir aufgrund der Trainingseindrücke das Gefühl, dass bei ihnen eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie am Wochenende treffen. Sie arbeiten hart und haben sich die Einsätze verdient."

Das kann ja nur heißen, dass Inanoglu Schommers im Training noch nicht von seinen Qualitäten überzeugen konnte. Dass der Türke, der in den USA geboren und aufgewachsen ist, in der U19-Bundesliga nahezu Woche für Woche trifft, nimmt Schommers zur Kenntnis, aber hat auch hier ein Gegenargument parat.

"Ich habe auch als Junioren-Trainer gearbeitet und weiß, dass es immer noch ein Unterschied ist, ob man in der A-Jugend-Bundesliga oder der 3. Liga spielt. Die Leute draußen müssen meine Entscheidungen nicht nachvollziehen. Wichtig ist, dass wir das intern tun. Und da sind wir uns alle einig", bekräftigt Schommers, der einst die U17 und U19 des 1. FC Köln trainierte.

Trotz dieser deutlichen Aussagen macht der 44-jährige Fußballlehrer dem Sturm-Juwel der Mannschaft von U19-Trainer Engin Vural aber auch Hoffnung noch in diesem Jahr bei den Profis zu debütieren. Schommers: "Wir befinden uns in einer Englischen Woche. Am Mittwoch kann der Kader wieder anders aussehen."