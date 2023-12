Drittligist Rot-Weiss Essen feierte gegen den VfB Lübeck einen unspektakulären, aber wichtigen Heimsieg. Torben Müsel war erleichtert.

Vor der Saison hätten wohl nicht viele Fans von Rot-Weiss Essen damit gerechnet, dass Torben Müsel einer der Dauerbrenner im Kader sein würde.

In den ersten 18 Liga-Spielen stand er immer in der Startelf. Ursprünglich wurde Müsel im vergangenen Winter als Stürmer (hängende Spitze) verpflichtet, konnte die Erwartungen auf dieser Position allerdings nicht wie gewünscht erfüllen.

Seitdem er in dieser Spielzeit allerdings im Mittelfeldzentrum an der Seite von Vinko Sapina aufläuft, ist der 24-Jährige nicht aus der Startelf wegzudenken: Müsel ist ballsicher, ein wichtiger Faktor für den Essener Spielaufbau und einer der konstantesten Spieler der bisherigen Saison.

Auch wenn RWE am Freitagabend beim 1:0-Erfolg gegen den VfB Lübeck nicht die beste Saisonleistung zeigte, gehörte Müsel zu den stärksten Akteuren auf dem Platz. Nach dem Abpfiff zeigte sich der Mittelfeldmann beim Interview in den Katakomben erleichtert über den Heimerfolg:

"Das war ein Arbeitssieg. Wir wollten nach den zwei Niederlagen mal wieder drei Punkte holen. Das ist uns gelungen. Man hat gesehen, dass der Platz am Ende nicht gut war. Da waren viele Stockfehler dabei. Wir hätten einfach das 2:0 nachlegen müssen. So wurde es noch knapper, als wir uns es gewünscht hatten. Lübeck war nach dem Trainerwechsel auch eine kleine Wundertüte. Da wusste man nicht genau, was auf einen zukommt."

Der Platz war auch wirklich sehr tief. Wenn man schnelle Richtungswechsel hat, kostet das viel Kraft. Am Ende war ich K.o. Torben Müsel.

In der 82. Minute wurde Müsel für viele überraschend ausgewechselt. Schließlich wäre seine Ballsicherheit in der engen Schlussphase durchaus wichtig gewesen. Doch der 24-Jährige gab anschließend zu, dass er nicht mehr komplett fit war: "Ich muss schon sagen, dass ich gegen Ende links und rechts in der Wade Krämpfe hatte. Ich habe es mir glaube ich nicht anmerken lassen und weitergekämpft. Der Platz war auch wirklich sehr tief. Wenn man schnelle Richtungswechsel hat, kostet das viel Kraft. Am Ende war ich K.o."

Beim kommenden Heimspiel gegen den Halleschen FC (19. Dezember, 19 Uhr) hofft Müsel auf einen guten und positiven Abschluss des Jahres 2023: "Wir wollen am Dienstag nochmal alles reinwerfen, um ein schönes Weihnachten zu feiern."